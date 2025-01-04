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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وزير الدفاع: قدرة القوات المسلحة تردع كل التهديدات المحيطة بمصر

زيارة وزير الدفاع لقاعدة الإسكندرية البحرية
زيارة وزير الدفاع لقاعدة الإسكندرية البحرية
محمد إبراهيم
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تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قاعدة الإسكندرية البحرية ، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ، والذى يأتى فى إطار المتابعة الميدانية للكفاءة القتالية للقوات المسلحة والوقوف على مدى الجاهزية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.

وإستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تقديمى تضمن إجراءات تأمين مسرح عمليات الأسطول الشمالي، كما شاهد بياناً عملياً لتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية التى أظهرت مدى ما يتمتع به رجال القوات البحرية من كفاءة قتالية عالية.

أعقبه المرور على عدد من الوحدات البحرية للإطمئنان على مدى جاهزيتها، وناقش عدداً من الأطقم التخصصية فى إسلوب تنفيذهم لمهامهم وإتقانهم للمنظومات القتالية الحديثة التى زودت بها القوات البحرية.

كما إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من رجال القوات البحرية، حيث بدأ اللقاء بكلمة الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية أكد خلالها  أن رجال القوات البحرية ماضون بكل قوة وحزم فى حماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية والتصدى لكافة التهديدات البحرية على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بجهود رجال القوات البحرية فى حماية حدود الدولة وسواحلها.

كما هنأهم بحلول العام الميلادى المجيد وشهر رجب المحرم، مؤكداً أن مصر ستظل بقيمها وثوابتها وبنسيجها الوطنى المترابط نموذجاً فريداً لكل الشعوب ورمزاً للتماسك والوحدة الوطنية من جيل الى جيل.

وإستعرض الفريق أول عبد المجيد صقر خلال كلمته الأحداث الجارية فى ظل ماتموج به المنطقة من متغيرات حادة ومتسارعة وإنعكاساتها على أمن مصر القومى ، مشيراً إلى أن قدرة وكفاءة القوات المسلحة ستظل الركيزة الأساسية وقوة الردع الحاسمة فى مواجهة كافة لتهديدات المحيطة , وأن رجال القوات المسلحة يمتلكون عقيدة راسخة وعزيمة وإصرار على الوفاء بالمهام الوطنية التى يحملون أمانتها فى حماية الوطن والدفاع عن مقدساته مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

القوات المسلحة وزير الدفاع القوات البحرية قاعدة الإسكندرية البحرية الفريق أشرف عطوة الفريق أول عبد المجيد صقر الفريق أحمد خليفة قاعدة الإسكندرية الأسطول الشمالي

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