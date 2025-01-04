نقيب العلاج الطبيعي يعلق على اتهام طبيب بإفساد صحة أمح الدولي.. فيديو

علق الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، على واقعة أمح الدولي، أبرز مشجعي النادي الاهلي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية واتهام طبيب علاج طبيعي بالتسبب في ذلك.

وقال الدكتور سامي سعد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"،: "تابعنا كل الفيديوهات التي تم نشرها، وتبين أنه طبيب بشري وحاصل على بعض الشهادات في مجال التغذية".

وأضاف: "تم استدعاء الطبيب بالرغم من أنه طبيب وكان يجب على نقابة الأطباء أن تستدعيه وتناقشه فيما يفعله"، لافتا: "الطبيب استخدام نوع من أنواع العلاجات الخاصة بمجالات العلاج الطبيعي لذلك تم استدعاءه بصورة ودية".

وأشار: “تفاهمنا من الطبيب ألا يندرج في هذا العمل دون رخصة من أي جهة معترف بها من وزارة الصحة، لكن الطبيب لم يلتزم وهذا النوع من العلاج خطير جدا”.

وتابع: "الطبيب كان منزعج أن هناك حملة إعلامية ضده، لكني ألزمته أنه في حالة العودة مرة أخرى سنتخذ إجراءات مع نقابة الأطباء لأنه غير مصرح له"، مشيرا: "لا يجوز الدعاية بمثل هذه الأشكال مع المريض حيث لا يجوز تصوير المريض".