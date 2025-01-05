الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد الأنبا بساده أسقف أبصاي

تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، الموافق السابع والعشرين من شهر كيهك القبطي، تذكار استشهاد القديس الأنبا بساده، أسقف أبصاي.

الأنبا بسادة



الأنبا بساده

وقال كتاب السنكسار الكنسي الذي يدون سير الآباء الشهداء والقديسين، إنه ﻿في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء ( 304م ) استشهد القديس الأنبا بساده، أسقف أبصاي.

واضاف السنكسار: “وُلِدَ هذا القديس بمدينة أبصاي (أبصاي: كانت تعرف في العهد البطلمى باسم بتولومايس وحالياً قرية الأحايوة شرقي مدينة المنشأة بمحافظة سوهاج) بصعيد مصر، من أبوين مسيحيين كانا يعملان بالفلاحة ورعاية الأغنام فربيّاه في مخافة الله وعلماه الكتب المقدسة”.

وتابع السنكسار: “فلما كبر بساده عمل مع والده في رعاية الأغنام، وأثناء ذلك كان يردد المزامير، كما كان يواظب على قراءة الكتاب المقدس والصوم والنسك، وفي شبابه كشف الله له في رؤيا ما سيحل بالكنيسة على يديّ دقلديانوس عندما يصير ملكاً”.

رسمه الأسقف شماساً

وواصل السنكسار: “رسمه الأسقف شماساً، ولما رأى فيه القلب الأمين في محبته لله، الغيور على خلاص كل نفس، أوصى بسيامته أسقفاً يخلفه. وبعد نياحة الأسقف أجمع الشعب على رسامته، فحقق لهم البابا البطريرك رغبتهم ورسمه، فازداد نسكاً وعبادة واتضاعاً، فوهبه الله موهبة صنع المعجزات ومواهب أخرى، استخدمها في رعاية الشعب وقيادتهم في طريق القداسة والتوبة واحتمال التجارب”.

وأوضح السنكسار: “بعد أن كفر دقلديانوس بالإيمان أرسل إلى إريانوس والي أنصنا رسالة يُبلغه فيها أن يعرض على الأنبا بساده عبادة الأوثان، فإذا قبل يجعله كبير كهنة الأوثان، وإذا لم يقبل فليس أمامه سوى الموت، وعند وصول الرسالة أوفد إريانوس مندوباً عنه لاستدعاء القديس، عند ذلك طلب القديس مهلة لمدة يوم واحد جمع فيه الكهنة والشعب وصلى معهم القداس الإلهي وقرَّبهم من الأسرار المقدسة وأوصاهم كثيراً بالثبات على الإيمان المستقيم”.



وجهه يضيء بلمعان

وشرح السنكسار: “إنه لما انتهى من القداس كان وجهه يضيء بلمعان ساطع ملأ قلوبهم سكينةً وعزاءً، فودَّعهم وخرج من الكنيسة بملابس المذبح البيضاء، ولما سأله الشماس عن سبب ارتدائه الملابس البيضاء، أجابه: ”أنا ذاهب إلى حفل، وقد عشت سنوات كثيرة أقدم المسيح ذبيحة وها أنا أقدّم نفسي ذبيحةً له".

واستطرد السنكسار: “تقابل القديس مع إريانوس الذي أبلغه رسالة الإمبراطور فرفض التبخير للأوثان، عندئذ أمر بطرحه في سجن مظلم لمدة عشرة أيام دون طعام، ظناً أنه يموت من الجوع والرائحة الكريهة، وبعد أن أخرجوه عرض عليه عبادة الأوثان فرفض أيضاً، فأمر الوالي بسجنه خمسة أيام ثم ستة أيام، وبعد أن أكمل واحداً وعشرين يوماً بدون طعام، رآه الوالي وإذا وجهه مشرق كمَنْ هو قادم من وليمة”.

واختتم السنكسار: "فقال له الوالي: ألعلهم كانوا يأتونك بما تقتات به، فأجابه القديس: “مكتوب في الكتب المقدسة أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، فأمر الوالي بقطع عنقه، ولما صلى تقدم إلى الجنود فقطعوا عنقه، فنال إكليل الشهادة، وجسده موجود حتى الآن بديره الذي يبعد عن أخميم بنحو خمسة وعشرين كيلومتراً جنوباً”.

كتاب السنكسار الكنسي

جدير بالذكر أن كتاب السنكسار يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

ويستخدم السنكسار ثلاثة عشر شهرًا، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

والسنكسار بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.