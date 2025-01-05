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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الاتحاد العربي للعمل التطوعي يكرّم الفائزين في مسابقة القصة القصيرة

الاتحاد العربي للعمل التطوعي يكرّم الفائزين في مسابقة القصة القصيرة
الاتحاد العربي للعمل التطوعي يكرّم الفائزين في مسابقة القصة القصيرة
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نظم الاتحاد العربي للعمل التطوعي؛ برئاسة الدكتور يوسف بن على الكاظم احتفالية كبري لتكريم الفائزين في مسابقة الأطفال للقصة القصيرة في نسختها الثانية والتي شارك فيها أكثر من 200 متسابق من 15 دولة عربية وبلغ مجموع جوائز الفائزين 135000 جنيه.
واستضافت مستشفى سرطان الأطفال 57357 بالسيدة زينب حفل التكريم، الذي حضره لفيف من رواد العمل التطوعي والمتطوعين ومنهم الدكتور هشام صلاح الدين الريدة نائب رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي والدكتور هيثم عبدربه رئيس لجنة مسابقة القصة القصيرة في العمل التطوعي والدكتور وائل محمد رضا المستشار الإعلامي للاتحاد العربي والدكتور خالد حسن الخبير الاستراتيجي بالاتحاد العربي وعضو مجلس إدارة مستشفى 57357 والدكتور حاتم الروبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة العمل التطوعي لسفراء التنمية المستدامة بالإضافة إلى معلمين ورائدات الكشافة السودانية والمنظمات الشريكة للاتحاد العربي للعمل التطوعي.
وشمل الحفل كلمات الضيوف وتوجيه الشكر لإدارة مستشفى 57357 .. وأثني الدكتور هشام الريدة على رئيس الاتحاد العربي الدكتور يوسف الكاظم ودوره الكبير في دعم أنشطة الاتحاد وبعدها اصطف ضيوف شرف الاحتفال لتكريم الفائزين الذين صعدوا بالتوالي وقد تم توزيع الجوائز المالية والشهادات التكريمية لعدد 11 متسابقا من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وبعد نيل الجوائز قام الحضور مع الأطفال الفائزين بجولة في المستشفى متضامنين مع أطفال السرطان.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من مسابقة القصة القصيرة في العمل التطوعي انطلقت في ديسمبر من العام 2023 في مملكة البحرين.

مسابقة القصة القصيرة مستشفى سرطان الأطفال 57357 الاتحاد العربي للعمل التطوعي

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