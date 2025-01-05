رغم رفض كولر.. إعلامي يكشف حالة وحيدة لقيد علي معلول بالأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، موقف مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قيد التونسي علي معلول، بعد عودته مؤخرًا من الإصابة.

وقال أمير هشام في تصريحات تليفزيونية: “رغم أن قائمة الفريق فيها مكان فارغ، لم يتم قيد علي معلول بشكل رسمي في ظل رغبة المدرب السويسري”.

وتابع: “من الممكن أن يتم قيد معلول رغمًا عن كولر، وفقًا لرؤية إدارة النادي بقيادة محمود الخطيب، واللاعب التونسي هو معشوق لجمهور الأهلي”.

وأضاف: “أنه يتوقع أن يتم قيد علي معلول بقرار من إدارة النادي رغم رفض كولر”.

علي معلول يثير قلق جماهير الأهلي



وكتب علي معلول عبر حسابه على انستجرام: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرا لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون".

وتعرض علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيليس في شهر مايو الماضي، غاب على أثرها ما يزيد عن 7 أشهر، وخلال الأيام الماضية، عاد للمشاركة في مران الأهلي الجماعي للمرة الأولى بشكل تدريجي على أن يشارك بشكل كامل في غضون أسبوع تقريبا.