جامعة أسوان: الامتحانات تسير بشكل منتظم فى مختلف الكليات

أكد الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أن الامتحانات تسير بشكل منتظم في مختلف كليات الجامعة، ووفقًا للجدول الزمني المحدد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتنظيم الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، مع ضمان سير الامتحانات بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين حرصه الشديد على متابعة سير الامتحانات بشكل دوري في كافة كليات الجامعة، مشيرًا إلي أن الامتحانات انطلقت بكلية الالسن يوم ٣١ ديسمبر 2024 وتستمر حتي يوم ٢١ يناير 2025 م، وأن إدارة الجامعة تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتيسير إجراء الامتحانات، والعمل علي خلق بيئة مناسبة تسهم في راحة الطلاب وتساعدهم على أداء الامتحانات بشكل أفضل.

من جانبه، صرح الدكتور أمين صلاح الدين، القائم بعمل عميد كلية الألسن، بأن الكلية توفر جميع الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لضمان تسهيل إجراء الامتحانات في بيئة ملائمة، مع توفير جو من الشفافية والراحة للطلاب،وأن الإمتحانات تجرى لجميع فرق الكلية في نفس اليوم، حيث بلغ عدد الطلاب الذين خضعوا للاختبارات 250 طالبًا، موزعين على أقسام اللغة الكورية، اللغة الإسبانية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الصينية، واللغة اليابانية اقسام الكلية الاكاديمية.

وأشار الدكتور طاهر عكاشة، وكيل كلية الألسن، إلى أن الكلية تعتمد خطة محكمة لمواجهة أي طارئ قد يحدث أثناء فترة الامتحانات، حيث تم تشكيل فرق متكاملة من الأساتذة والمساعدين لمساعدة الطلاب والإجابة على استفساراتهم، بما يضمن سير العملية الامتحانية في أجواء من الانضباط والهدوء.

وأبدى الدكتور حارس عبد الوهاب، رئيس قسم اللغة الإنجليزية، ارتياحه لما شهدته الامتحانات من التزام وانضباط من جانب الطلاب في اللجان، مؤكدًا أن ذلك يعكس الجهود التي تبذلها الكلية في توفير بيئة امتحانية مناسبة ومريحة للطلاب، مما يساهم في أداء الامتحانات بشكل جيد.

وفي ختام جولته، شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا أن الجامعة تواصل دعم كافة كلياتها في سبيل توفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية.