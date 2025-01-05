رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

توجَّه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ وذلك لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

كان في استقباله قداسة البابا تواضروس الثاني وكبار رجال الكنيسة، حيث وجه الشكر للمستشار رئيس المجلس والوفد المرافق له.

وتقدم "عبدالرازق " بخالص التهاني إلى قداسة البابا تواضروس والإخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، داعيًا الله أن يعيد الأعياد على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع بالخير والسلام والأمن والاستقرار.

تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رافق رئيس الشيوخ في الزيارة، النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام للمجلس.



