ارتفاع أسعار الليمون مستمر.. وشعبة الخضروات توصي بالاعتماد على البدائل

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الخضروات والفاكهة تشهد استقرارًا مع انخفاض طفيف في بعض الأصناف، مشيرًا إلى أن المعروض في الأسواق يكفي لتلبية احتياجات المواطنين حتى شهر رمضان المقبل، مع بقاء الأسعار في مستويات مقبولة.

وأوضح النجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن آليات العرض والطلب هي العامل الأساسي الذي يتحكم في أسعار السلع والمنتجات.

وأضاف أن موسم حصاد الثوم يقترب، بينما سعر البصل في طريقه للتراجع تدريجيًا.

وأشار إلى أن البطاطس والطماطم تستفيد من مواسم متلاحقة تسهم في استقرار الأسعار، متوقعًا مزيدًا من الانخفاض مع دخول مواسم الحصاد.

وحول أسعار الليمون، أوضح النجيب أن استمرار ارتفاعه يعود إلى إصابة أشجار الليمون وتراجع الإنتاج، لكنه أكد توفر بدائل في الأسواق يمكن الاعتماد عليها بشكل مؤقت.