أخبار جنوب سيناء.. استمرار توافد المواطنين لتحرير توكيلات الجبهة وتسليم المواطنين شهادات مطابقة الخدمات

شهدت محافظة جنوب سيناء عدد من الفعاليات والأحداث على مدار الساعات الماضية، أبرزها استمرار توافد المواطنين علي مكاتب الشهر العقاري بجنوب سيناء لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية، وتسليم المواطنين شهادات مطابقة المرافق للوحدات السكنية بطور سيناء.. وإليكم الاخبار بالتفاصيل .

استمر توافد المواطنين بجنوب سيناء علي مكاتب الشهر العقاري بمدن " طور سيناء - شرم الشيخ - نويبع - راس سدر " لتحرير توكيلات تأسيس حزب " الجبهة الوطنية " وذلك لليوم الخامس على التوالي .

وقال النائب السابق غريب حسان، إن حزب الجبهة الوطنية هو حزب لكل المصريين مشيرا إلي أن المواطنين توافد بمختلف مدن جنوب سيناء لتحرير توكيلات متفائلين بالنخبة التي يضمها الحزب مشيرا إلي أنه تحرير التوكيلات مستمرة حتي غدا الاثنين بمكاتب الشهر العقاري .

ورصدت كاميرا صدي البلد، حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية" بجنوب سيناء،

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصري الذي يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أي كيان سياسي.



وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين في العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، الذي يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية.



وأنشأ الحزب غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم في تسريع وتيرة العمل وتعزيز رضا المشاركين.

قام علي حمادة، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء شهادات مطابقة المرافق "نموذج 10" للمواطنين الذين أنهوا كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى تسليم 33 شهادة مطابقة المرافق للمستحقين، بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية والهيئة الهندسية "إدارة التراخيص"، مفدمًا الشكر على حسن تعاون إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية، مما ساهم في سرعة الانتهاء من إجراءات استخراج الشهادات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تسهيل إجراءات إنهاء شهادات مطابقة المرافق .

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الوحدة المحلية تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين من أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأصحاب الأوضاع القانونية السليمة الذين يريدون توصيل المرافق للعقارات الخاصة بهم، خاصة أن الحصول على شهادة مطابقة تعد شرطا أساسيا للسماح للمواطنين بإدخال المرافق.

وأشار إلى أنه للحصول على شهادة المطابقة لابد أن يتقدم المواطن بطلب توصيل المرافق بالمركز التكنولوجي لفحص الملف، ويجري تسجيل الطلب عقب فحص الملف، وإصدار خطاب البنك بسداد الرسوم في بنك CIB، ويجري تحصيل الرسوم من قبل المركز التكنولوجي، ثم تقوم إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية بفحص ومراجعة الملف، ثم المعاينة تمهيدًا لاعتماد الطلب وإصدار الشهادة أو الرفض، وإخطار المواطن بنتيجة الطلب بشكل رسمي.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في تلقي طلبات تقنين الأوضاع، مؤكدًا أن إجمالي عدد المواطنين المتقدمين للتقنين بلغ 362 شخص، وبلغ عدد الملفات المعروضة على لجنة البت بلغ 176 طلب، وجرى رفض 125 ملف، وبلغت نسبة الإنجاز في ملف التقنين بالمدينة 98%.