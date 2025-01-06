استقرار أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 6 يناير 2025

شهدت الأسواق المصرية استقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 6 يناير 2025، مع توافر كميات كبيرة من المحاصيل المحلية التي ساعدت في ثبات الأسعار.
وفيما يلي أحدث الأسعار في سوق العبور للجملة:
أسعار الخضروات:
الطماطم: بين 3.5 و5.5 جنيه للكيلوجرام.
البطاطس: بين 4 و12 جنيهًا للكيلوجرام.
البصل الأبيض: بين 8 و14 جنيهًا للكيلوجرام.
البصل الأحمر: بين 9.5 و15 جنيهًا للكيلوجرام.
الجزر بدون عروش: بين 4 و6 جنيهات للكيلوجرام.
الباذنجان البلدي: بين 10 و12 جنيهًا للكيلوجرام.
الكوسة: بين 6 و9 جنيهات للكيلوجرام.
الملوخية: بين 7 و9 جنيهات للكيلوجرام.
الخيار البلدي: بين 7 و10 جنيهات للكيلوجرام.
القرنبيط (الوحدة): بين 8 و15 جنيهًا حسب الحجم.
البامية: تتراوح بين 18 و25 جنيهًا للكيلوجرام.
الفلفل الألوان: بين 30 و40 جنيهًا للكيلوجرام.
البسلة: بين 14 و18 جنيهًا للكيلوجرام.
أسعار الفاكهة:
الموز البلدي: حوالي 15.5 جنيه للكيلوجرام.
البرتقال البلدي: بين 3 و5 جنيهات للكيلوجرام.
اليوسفي: بين 4 و6 جنيهات للكيلوجرام.
الجوافة: بين 7 و10 جنيهات للكيلوجرام.
الرمان: بين 6 و9 جنيهات للكيلوجرام.
التفاح المصري: بين 9 و13 جنيهًا للكيلوجرام.
الكانتلوب: بين 10 و15 جنيهًا للكيلوجرام.
الفراولة: بين 15 و20 جنيهًا للكيلوجرام.
العنب الأحمر: بين 20 و25 جنيهًا للكيلوجرام.
المانجو (أواخر الموسم): بين 40 و60 جنيهًا للكيلوجرام.
أسباب استقرار الأسعار:
1. وفرة المحاصيل نتيجة الأحوال الجوية المستقرة.
2. انتظام توريد المحاصيل من المزارع إلى الأسواق.
3. جهود وزارة الزراعة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار.
نصائح للمستهلكين:
يُفضل شراء الخضروات والفواكه الموسمية لتوفير التكلفة والحصول على منتجات طازجة.
متابعة الأسعار اليومية في الأسواق المحلية لتحديد الوقت الأمثل للشراء.