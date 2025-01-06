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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

استقرار أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 6 يناير 2025

أرشيفية
أرشيفية
ولاء عبد الكريم
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شهدت الأسواق المصرية استقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 6 يناير 2025، مع توافر كميات كبيرة من المحاصيل المحلية التي ساعدت في ثبات الأسعار.


وفيما يلي أحدث الأسعار في سوق العبور للجملة:

أسعار الخضروات:

الطماطم: بين 3.5 و5.5 جنيه للكيلوجرام.

البطاطس: بين 4 و12 جنيهًا للكيلوجرام.

البصل الأبيض: بين 8 و14 جنيهًا للكيلوجرام.

البصل الأحمر: بين 9.5 و15 جنيهًا للكيلوجرام.

الجزر بدون عروش: بين 4 و6 جنيهات للكيلوجرام.

الباذنجان البلدي: بين 10 و12 جنيهًا للكيلوجرام.

الكوسة: بين 6 و9 جنيهات للكيلوجرام.

الملوخية: بين 7 و9 جنيهات للكيلوجرام.

الخيار البلدي: بين 7 و10 جنيهات للكيلوجرام.

القرنبيط (الوحدة): بين 8 و15 جنيهًا حسب الحجم.

البامية: تتراوح بين 18 و25 جنيهًا للكيلوجرام.

الفلفل الألوان: بين 30 و40 جنيهًا للكيلوجرام.

البسلة: بين 14 و18 جنيهًا للكيلوجرام.


أسعار الفاكهة:

الموز البلدي: حوالي 15.5 جنيه للكيلوجرام.

البرتقال البلدي: بين 3 و5 جنيهات للكيلوجرام.

اليوسفي: بين 4 و6 جنيهات للكيلوجرام.

الجوافة: بين 7 و10 جنيهات للكيلوجرام.

الرمان: بين 6 و9 جنيهات للكيلوجرام.

التفاح المصري: بين 9 و13 جنيهًا للكيلوجرام.

الكانتلوب: بين 10 و15 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراولة: بين 15 و20 جنيهًا للكيلوجرام.

العنب الأحمر: بين 20 و25 جنيهًا للكيلوجرام.

المانجو (أواخر الموسم): بين 40 و60 جنيهًا للكيلوجرام.


أسباب استقرار الأسعار:

1. وفرة المحاصيل نتيجة الأحوال الجوية المستقرة.


2. انتظام توريد المحاصيل من المزارع إلى الأسواق.


3. جهود وزارة الزراعة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار.

نصائح للمستهلكين:

يُفضل شراء الخضروات والفواكه الموسمية لتوفير التكلفة والحصول على منتجات طازجة.

متابعة الأسعار اليومية في الأسواق المحلية لتحديد الوقت الأمثل للشراء.

سوق العبور الخضروات والفاكهة المحاصيل الأسواق أسعار الخضروات والفاكهة

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