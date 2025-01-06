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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تعمل على الجيل الجديد من Huawei Mate XT Ultimate

هواوي تعمل على الجيل الجديد من Huawei Mate XT Ultimate
هواوي تعمل على الجيل الجديد من Huawei Mate XT Ultimate
قسم التكنولوجيا
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بعدما حقق هاتف هواوي الجديد ذو الشاشة القابلة للطي نجاحاً كبيراً، وحصد اسم أول هاتف بشاشة ثلاثية قابلة للطي، قرر العملاق الصيني عدم التوقف عند هذا الحد.

وحسب موقع “فون آرينا” التقني، كشفت تسريبات أن هواوي تعكف هذه الفترة على تطوير هاتف Huawei Mate XT Ultimate Design، لتكون مستعدة لطرح النسخة الأحدث منه قريباً.

من المتوقع أن يحمل الهاتف الجديد إسم Huawei Mate XTs، والذي سيزود بأحدث معالجات هواوي وهو معالج Kirin 9020.

وهو نفس المعالج الذي استخدمته هواوي في جهاز X6 foldable صاحب الشاشة القابلة للطي، وسلسلة Mate 70.

سعر Huawei Mate XTs

وسيبدأ سعر النسخة الجديدة من هاتف هواوي أليقوني من 2700 دولاراً أمريكياً.

يذكر أن شركة كافيار Caviar، المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة، كشفت عن نسخة فريدة من نوعها من هاتف هواوي Mate XT Ultimate بهيكل مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطا.

صممت كافيار هاتف هواوي Huawei Mate XT Ultimate الباهظ الثمن، من الذهب الصلب فهو يأتي بوزن ثقيل للغاية يبلغ حوالي 2 رطل، وسعره يصل إلى 100 ألف دولار أمريكي.

وهي نسخة غير مدرجة للبيع، فهو إصدار حصري تم تصنيعه خصيصًا من الذهب عيار 18 قيراطًا لعميل واحد فاحش الثراء في الولايات المتحدة.

هواوي Huawei Mate 70 Mate XT Huawei Mate XT Ultimate Huawei Mate XT Ultimate Design X6 foldable

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