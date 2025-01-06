كهربا ينتظم فى المران الجماعي للأهلي بعد إصابته بنزلة برد

أقيم مساء اليوم المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب مختار ‏التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري.‏

وخلال المران الجماعي انتظم محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد غياب عن المشاركة في مران الفريق أمس الأحد .

وكان قد تم الكشف عن سبب غياب كهربا عن المران الجماعي للفريق أمس بسبب نزلة برد، ولكن تحسنت حالته وعاد للتدريبات من ‏جديد اليوم .‏

و يستعد الأهلي لمواجهة سموحة، التي من المقرر أن تجمع الفريقين، غدًا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة ‏الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.‏