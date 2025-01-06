كهربا ينتظم فى المران الجماعي للأهلي بعد إصابته بنزلة برد

أقيم مساء اليوم المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري.
وخلال المران الجماعي انتظم محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد غياب عن المشاركة في مران الفريق أمس الأحد .
وكان قد تم الكشف عن سبب غياب كهربا عن المران الجماعي للفريق أمس بسبب نزلة برد، ولكن تحسنت حالته وعاد للتدريبات من جديد اليوم .
و يستعد الأهلي لمواجهة سموحة، التي من المقرر أن تجمع الفريقين، غدًا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.