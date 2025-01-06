الكونجرس الأمريكي يصادق على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

انعقدت جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي يوم الاثنين للتصديق على فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي على نائبة الرئيس كامالا هاريس بينما يستعد للعودة إلى منصبه في غضون أسبوعين.

يعد هذا الحدث الاحتفالي إلى حد كبير خطوة أقرب إلى تتويج عودة ترامب إلى السلطة بعد ترك منصبه في هزيمة في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول قبل أربع سنوات والتي جعلت بعض الجمهوريين يتساءلون عما إذا كان عليهم العثور على شخص جديد لقيادة الحزب إلى الأمام.

وصادق الكونجرس الأمريكي رسميًا على فوز ترامب في المجمع الانتخابي 312-226 على هاريس، قبل أسبوعين من عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير الجاري ليصبح الرئيس السابع والأربعين للبلاد.

سيعود ترامب إلى السلطة بأغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ وأجندة طموحة، على الرغم من أن الهوامش الضئيلة في كل غرفة قد تشكل بعض التحديات في إقرارها كقانون.