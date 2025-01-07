قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليون جنيه لمن يخمن اسم أغنيته الجديدة..رمضان يعلن عن مسابقة جديدة
أحمد عبدالحليم عن الجزيري: اللي يبيع ويشتري في نادي الزمالك يرحل
هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف؟.. انتبه لـ6 حقائق
البيت الأبيض ينفي اتهامات ترامب لبايدن بمنع انتقال سلمي للسلطة
كواليس مفاوضات الزمالك مع أوبوكو.. وغضب أحمد سليمان
مهرجان القاهرة للفيلم القصير يكرم كريم عاطف الصحفي بصدى البلد
الزمالك يحسم ملف تجديد زيزو ويسدد مستحقات اللاعبين الأسبوع المقبل
اصبر علينا شوية.. الزمالك يفاوض بديل جروس| من هو؟
الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بـ إنفلونزا الطيور
محمد فاروق: العين الإماراتي يترقب موقف زيزو مع الزمالك
الزمالك يرغب في تقليل مبلغ شراء بنتايك.. والسعيد لم يتلق عرضا من السويحلي
مصرع أحد عناصر قوات التحالف وإصابة اثنين خلال ضربة ضد داعش في العراق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

جامعة المنصورة تحقق قفزات هائلة في تصنيف QS البريطاني

رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر
رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر
×

أعلن رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت إنفوجرافًا عن الجامعات المصرية المشاركة في إحداث نقلة نوعية في تصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

تضمن الإنفوجراف تحقيق جامعة المنصورة إنجازا دوليا غير مسبوق، بإدراجها في نتائج أول نسخة لتصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية، والتي أظهرت إدراج 27 جامعة مصرية بالتصنيف، وظهور 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 100 جامعة مدرجة بالتصنيف على مستوى العالم، و7 جامعات مصرية في إجراء الأبحاث العلمية بينية التخصصات.


ووفقًا لنتائج التصنيف، احتلت جامعة المنصورة المركز 67 عالميًّا، وهذا مركز متقدم في أهم وأكبر تصنيفات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عالميًّا.


وأضاف خاطر أن الجامعة حققت المركز الثاني محليًّا في نتائج أول نسخة لتصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية، وتحقق قفزات هائلة في تصنيف QS البريطاني.


وأشار الإنفوجراف إلى تحقيق الجامعة قفزات هائلة في تصنيف "QS البريطاني" لعام 2025، والذي يُعد واحدًا من أكثر ثلاث تصنيفات على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير، موضحًا أن جامعة المنصورة احتلت المرتبة 951 - 1000 بدلًا من 1001 - 1200، لتتقدم 250 مركزًا عن تصنيف عام 2024، كما احتلت المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية.


وأكَّد خاطر حِرص الجامعة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لرفع جودة وتنافسية منظومة التعليم الجامعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة برؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحت قيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تعزيز النشر الدولي وتطوير سياسات البحث العلمي.


وأشار إلى أن الجامعة تواصل تقدمها غير المسبوق في التصنيفات الدولية، والذي انعكس على تواجدها في مراكز متقدمة في جميع التصنيفات الدولية لأفضل جامعات العالم، بمختلف معاييرها من حيث الأداء البحثي والاستشهادات العالمية وجودة الأبحاث والسمعة الأكاديمية، ومستوى خريجيها في مؤشر التوظيف الدولي.


وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، برئاسة الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجاز يعد تتويجًا للجهود المستمرة في تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز جودة الأبحاث ونشرها دوليًّا، ما يعزز مكانتها كجامعة رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي.


وأضاف أن الجامعة ستواصل جهودها لتحسين مؤشرات التصنيف، بما في ذلك تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، والاستثمار في تدريب وتطوير أعضاء هيئة التدريس، وتشجيع الأبحاث العلمية ذات التأثير الدولي، والحرص على نشر الإنتاج البحثي المتميز في مجلات عالمية مرموقة.


جدير بالذكر أن تصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية يقيس مساهمات الجامعات في البحث العلمي وفق 11 مؤشرًا، ويقيم المؤسسات عبر 3 محاور رئيسية تشمل: المدخلات (التمويل والموارد 19%)، العمليات (مقاييس النجاح والمرافق والدعم الإداري والترويج 16%)، والمخرجات (المنشورات وجودة البحث والسمعة 65%).


بينما يقوم تصنيف QS بترتيب الجامعات بناءً على عدة معايير منها السمعة الأكاديمية، وسمعة الخريجين بعد التوظيف، والإنتاج البحثي، والاستشهادات بالأبحاث العلمية التي تنشرها الجامعة، وكذلك عدد الأبحاث التي ينشرها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالنسبة لأعداد هيئة التدريس، ونسبة أعضاء هيئة التدريس والتعاون الدولي، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاملين لدرجة الدكتوراه، وعدد الأساتذة والطلاب الأجانب بالجامعة، وتأثير الموقع الإلكتروني للجامعة.

الجامعات المصرية رئيس جامعة المنصورة تصنيف التايمز العالمي وزارة التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (ألف جنيه بالرقم القومي) - صورة أرشيفية

طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (اقبض 1000 جنيه بالرقم القومي)

500 جنيه.. زيادة المعاشات رسميًا لأعضاء هذه النقابة والصرف من الشهر الجاري

500 جنيه.. زيادة المعاشات رسميًا لأعضاء هذه النقابة والصرف من الشهر الجاري

مني ابو الفتوح

شاركت في مسلسل ونيس.. وفاة الفنانة منى أبو الفتوح

فاكهة تساعد على التخلص من دهون الكبد عليك تناولها

فاكهة تساعد على التخلص من دهون الكبد عليك تناولها

فاتورة التليفون الأرضي 2025 شهر يناير (رابط مباشر) - صورة أرشيفية

فاتورة التليفون الأرضي 2025 شهر يناير (رابط مباشر)

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه؟.. نائب رئيس اتحاد العمال يجيب

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه؟.. نائب رئيس اتحاد العمال يجيب

النائب أحمد السجيني

هل تشمل تعديلات الإيجارات القديمة تحريك القيمة أم تحرير العلاقة؟ السجيني يوضح

الفنان شريف الدسوقي

شريف الدسوقي: دفعت 36 ألف جنيه بسبب "حشرة"

ترشيحاتنا

أدعية في في الحرم المكي

أدعية في الحرم المكي يستحب ترديدها لكل معتمر.. احفظها على هاتفك

دعاء رؤية الكعبة

دعاء رؤية الكعبة ودخول الحرم المكي.. موقف تقشعر له الأبدان

القصة الكاملة لطالبة الأزهر بالزقازيق بعد محاولة إنهاء حياتها

ما زالت على قيد الحياة.. القصة الكاملة لطالبة الأزهر بالزقازيق بعد محاولة إنهاء حياتها

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة؟

ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة؟
ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة؟
ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة؟

عدو في بيتك.. أطعمة تدمر القلب وترفع الكوليسترول

أطعمة تدمر القلب وترفع الكوليسترول: عدو قاتل في بيتك
أطعمة تدمر القلب وترفع الكوليسترول: عدو قاتل في بيتك
أطعمة تدمر القلب وترفع الكوليسترول: عدو قاتل في بيتك

انهيار العضلات والأعصاب.. أضرار الإكثار من القهوة السريعة

القهوة
القهوة
القهوة

أطعمة لبشرة صحية متوهجة في الشتاء

أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء
أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء
أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء

فيديو

عادل امام

بطريقة كوميديا .. قصة تعليق عادل امام علي كرة قدم للفنانين

أصاله كامل

كراش الطفولة حامل … أصالة كامل تتصدر تريند السوشيال ميديا

منى فاروق

بتغني وبترقص .. خطوبة منى فاروق وتامر حسني اول المدعويين

بسمة بوسيل

الثالثة خلال شهرين .. بسمة بوسيل تتعرض لحادث بسيارتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد