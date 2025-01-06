الجبهة الوطنية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد |صور

شارك وفد رفيع المستوى من أعضاء الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية احتفالات الأخوة الأقباط بقداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقدم وفد الجبهة الوطنية، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بكل الخير والمحبة والسلام.

وأعرب وفد الجبهة الوطنية، عن أملهم في أن يحفظ مصر قيادة وشعبا ويعيد هذه الأيام على الجميع بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، مؤكدا على أن مصر ستظل دائما نسيجا واحدا، ورمزا للمحبة والسماحة والسلام.

وضم الوفد الدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة التأسيسية ووكيل المؤسسيين لحزب الجبهة الوطنية، وكلا من السيد القصير وزير الزراعة السابق والنائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب.

وكان ضمن الوفد أيضا د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة ود.ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات و د. على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق وعلاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية السابق والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب و د . نهى طلعت عبد القوى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان