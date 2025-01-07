مهرجان القاهرة للفيلم القصير يكرم كريم عاطف الصحفي بصدى البلد

كرم مهرجان القاهرة للفيلم القصير الزميل كريم عاطف الصحفي بموقع صدى البلد، ومسؤول المكتب الصحفي لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير تقديراً على المجهود الكبير لظهور الدورة السادسة بأفضل صورة.



شهد حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير دورته السادسة، وإعلان الفائزين بجوائز الدورة السادسة، بالمسابقات المختلفة للمهرجان من خلال لجان التحكيم، وعرض ما يقرب من 50 فيلم قصير من دول مختلفة، يتخللها عروض عالمية للمرة الأولى، وعدد من الندوات.



اختتم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير دورته السادسة، التى أقيمت فى الفترة من 16 لـ 21 ديسمبر الماضي بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، برئاسة المخرج وحيد صبحي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع الأفلام بمختلف قطاعاتها.