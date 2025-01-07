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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

"الأقصر" تستعد لتقديم ملف متكامل للانضمام إلى شبكة المدن الإبداعية باليونسكو

نائب محافظ الأقصر يبحث انضمام وتسجيل " الأقصر " لشبكة المدن الابداعية باليونسكو "
نائب محافظ الأقصر يبحث انضمام وتسجيل " الأقصر " لشبكة المدن الابداعية باليونسكو "
شمس يونس
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أكد الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر اهمية المكانة التاريخية والحضارية لمحافظة الأقصر بإعتبارها احدي اهم وأكبر الوجهات السياحية الثقافية في العالم بما تمتلكه من مقومات أثرية وحضارية وتاريخية، وبما تضمه من مدن ذات بعد تاريخي وأثري كالقرنة وإسنا وبقية مدن المحافظة الأمر الذي يؤهلها لأن تكون عضواً اساسياً في شبكة المدن الإبداعية التي تديرها منظمة اليونسكو.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب المحافظ مع أستاذ المصريات الدكتور فكري حسن مدير برنامج ادارة التراث الثقافي بالجامعة الفرنسية في مصر والدكتور حسن رفعت استاذ التراث بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر والدكتورة علياء ماهر المدرس بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، لبحث تسجيل وانضمام احدي مدن الأقصر لشبكة المدن الابداعية .

وبحث نائب المحافظ اثناء الاجتماع الذي عقد بمكتبه بديوان عام محافظة الأقصر خطة تقديم ملف متكامل لمدينة من مدن الاقصر للتسجيل والتقدم للإنضمام لشبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو، من خلال تشكيل لجنة تضم خبرات وكفاءات قادرة علي ابراز مقومات ومكانة مدن محافظة الأقصر وما تذخر به من حرف وتراث  بإعتبارها عاصمة السياحة العالمية، وعاصمة الثقافة العربية.

كما تم خلال الإجتماع التأكيد علي أهمية التنسيق الجديد واعداد الخطوات التنفيذية التي تساهم في دعم الملف الذي سوف تتقدم به الأقصر من خلال وضع معايير محددة أثناء التسجيل بشبكة المدن الابداعية، تبرز الجوانب التراثية والثقافية والمعمارية  والحضرية لاحدي مدن المحافظة وكذلك المقومات التاريخية والحضارية، وما تشتهر به من حرف وصناعات وتراث شعبي.

وشهد الاجتماع الذي عقد بديوان محافظة الأقصر محمد حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالأقصر والدكتور هشام عبد الله وكيل وزارة العمل بالاقصر ومحمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالاقصر وفاطمة خضري مدير ادارة البرامج الاجنبية والتعاون الدولي بالمحافظة والمهندسة هناء العربي مكتب فني المحافظ  ومسؤولي الأثار والسياحة والثقافة وعدد من الجهات المعنية بالمحافظة.

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