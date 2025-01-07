مشتريات المركزي الصيني تدفع الذهب للصعود.. اعرف الأسعار الآن

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وسط تقارير تكشف عن تجدد عمليات شراء الذهب من قبل البنك المركزي الصيني، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 20 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3760 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 24 دولارًا، لتسجل الأوقية مستوى 2659 دولارًا.

وأضاف “إمبابي”، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4297 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3223 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2507 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 30080 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3765 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا.

في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2640 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2635 دولارًا.

وتترقب أسواق الذهب صرف استحقاقات الشهادات البنكية والمقدرة بنحو 1.3 مليار جنيه، للحصول على حصة منها، لتعزيز الطلب وانتعاش المبيعات، وتعويض جزء من حالة التباطؤ التي تعرض لها سوق الذهب، لاسميا خلال الربع الأخير من 2024.

وأوضح “إمبابي”، أن ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بشكل كبير، بناءً على تقارير عن تجديد عمليات شراء الذهب من قبل البنك المركزي الصيني.

وذكرت التقارير أن البنك المركزي الصيني زاد من احتياطياته الذهبية للشهر الثاني في ديسمبر ، بمقدار 300 ألف أوقية ، ليسجل 73.3 مليون ، مما يشير إلى شهية متجددة للمعادن الأصفر بعد توقف لمدة ستة أشهر في الشراء العام الماضي.

وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 18 % تقريبًا، وبقيمة 565 جنيهًا خلال تعاملات عام 2024، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو يتجاوز 27% وبقيمة 562 دولارًا، في أكبر زيادة سنوية منذ 2010، وذلك بفعل سياسة التيسير النقدي التي انتهاجها الفيدرالي الأمريكي، بجانب المشتريات القوية من البنوك المركزية، و تزايد وتيرة التوترات الجيوسياسية.

ومع ذلك، تراجعت أسعار الذهب في أوائل نوفمبر بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، مما عزز مؤشر الدولار.

ويترقب المستثمرون تقريرًا للوظائف في الولايات المتحدة من المقرر صدوره يوم الجمعة، وقد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

وأدرجت الولايات المتحدة شركة تينسنت الصينية وشركة تصنيع بطاريات تسلا في الصين "كاتل"، على القائمة السوداء بزعم وجود صلات لهما بالجيش الصيني، مستهدفةً بذلك أكبر ناشر لألعاب الفيديو وأكبر مُصنّع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم في خطوة مفاجئة قبل أيام من تولي دونالد ترامب منصبه، مما يهدد بتصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتترقب الأسواق على نطاق واسع أن تسهم التعريفات الجمركية والسياسات الاقتصادية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدعم الذهب كتحوط ضد التضخم، كما تستمر التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط في إضافة جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وفي سياق متصل، أرجأ بنك الاستثمار “جولدمان ساكس”، توقعاته بوصول الذهب إلى 3000 دولار للأوقية، والتي كانت متوقعة في البداية بحلول نهاية عام 2025، بسبب توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

يتوقع البنك الآن أن يصل الذهب إلى مستوى 3000 دولار بحلول منتصف عام 2026، مستشهدًا بتوقعات منقحة لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

يتوقع خبراء الاقتصاد في جولدمان الآن أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي ما مجموعه 75 نقطة أساس في تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، انخفاضًا من توقعاتهم السابقة البالغة 100 نقطة أساس.