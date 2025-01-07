قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرانكفورت يرد على أنباء انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي
آخر موعد لصرف منحة عيد الميلاد لـ العمالة غير المنتظمة 2025
حبس وغرامة.. عقوبة تضليل الجمهور طبقا لقانون الملكية الفكرية
الشبورة المائية والبرودة الشديدة.. كيف يؤثر الطقس على حياتك؟
التدفقات الدولارية تنعش احتياطي مصر| خطوة جديدة نحو الاستقرار الاقتصادي
غزة تعاني من مأساة.. الإغاثة الطبية: استشهاد 56 ألف فلسطيني حصيلة العدوان
مارسيل كولر: الإصابات أثرت على الفريق.. والتدعيمات لن تكون جاهزة فورا
الأحد المقبل.. حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد 2025
أنواع هجر القرآن الكريم ومتى يكون المسلم هاجرا لكتاب الله؟ احذر من 7 أمور
الفنانة سحر حمدي تنجو من الموت | تفاصيل مثيرة
"الصحة العالمية" تكشف عن تدابير وقائية ضد فيروس HMPV
القوات المسلحة تنعى الفريق جلال الهريدى أحد مؤسسى سلاح الصاعقة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

حمو بيكا بين الحبس والبراءة.. لهذا السبب

حمو بيكا- أرشيفية
حمو بيكا- أرشيفية
كتب محمد عبدالله :
×

حددت محكمة جنح قصر النيل جلسة 22 فبراير لنظر محاكمة حمو بيكا مطرب المهرجانات لاتهامه بحيازة سلاح أبيض أثناء قيادته سيارة في منطقة الزمالك.


وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يرتكب مثل تلك الجريمة ونستعرضها فى تلك النقاط : 
المادة 25 مكرراً من قانون الأسلحة والذخائر "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط حمو بيكا لهروبه من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية وتم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض بمنطقة الزمالك وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

حمو بيكا حبس بيكا حبس حمو بيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

الإفتاء: تصح الصلاة مع خروج الريح في حالة واحدة فقط

الإفتاء: تصح الصلاة مع خروج الريح في حالة واحدة فقط

المصرية للاتصالات

تعرف على أسعار باقات فواتير التليفون الأرضي

الطقس

6 درجات مئوية| تحذير عاجل من الأرصاد وتحول مفاجيء في الطقس

المعاشات

قرار قضائي جديد يخص الملايين من أصحاب المعاشات.. ما القصة؟

شبانة

شبانة: مصطفى فتحي يتحدى الأهلي

التصالح بمخالفات البناء

قرار هام حول التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة| تفاصيل جديدة تهمك

وزارة الداخلية

تجاوزا في حق مواطنين.. مصدر أمنى: إيقاف ضابطين وفردى شرطة عن العمل

ترشيحاتنا

لو معاك ربع مليون جنيه تركب عربيات ايه في مصر؟

لو معاك ربع مليون جنيه.. تركب عربيات أيه في مصر؟

تكنو

أخبار التكنولوجيا | شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد وأفضل ساعات ذكية بالأسواق في 2024

سيار أودي

سعرها 110 آلاف دولار.. امرأة تدمر سيارة حبيبها الخارقة بصواريخ الكريسماس

بالصور

للاستفادة من فوائده.. احذر استخدام زيت الزيتون بهذه الطرق

مخاطر تناول زيت الزيتون بهذه الطرق
مخاطر تناول زيت الزيتون بهذه الطرق
مخاطر تناول زيت الزيتون بهذه الطرق

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى فاقوس ويطمئن على حالة المرضي

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

كيف تفرق بين أعراض نورو فيروس وHMPV ونزلة البرد؟

الفرق بين النورو فيروس وفيروس HMPV (الفيروس المخلوي التنفسي البشري) ونزلة البرد
الفرق بين النورو فيروس وفيروس HMPV (الفيروس المخلوي التنفسي البشري) ونزلة البرد
الفرق بين النورو فيروس وفيروس HMPV (الفيروس المخلوي التنفسي البشري) ونزلة البرد

بعد إعلان تكريم أبطاله.. أبرز المعلومات عن مسلسل أم كلثوم

بوستر مسلسل أم كلثوم
بوستر مسلسل أم كلثوم
بوستر مسلسل أم كلثوم

فيديو

المتهمين

4 طلاب يعتدون على زميلهم بالضرب وينشرون صوره .. وتحرك فورى من الأمن

رد مي فاروق علي منتقديها

مش هستسلم لكلام الناس.. مي فاروق ترد على منتقدي حفل زفافها

عادل امام

بطريقة كوميديا .. قصة تعليق عادل امام علي كرة قدم للفنانين

أصاله كامل

كراش الطفولة حامل … أصالة كامل تتصدر تريند السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

المزيد