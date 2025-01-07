حمو بيكا بين الحبس والبراءة.. لهذا السبب

حددت محكمة جنح قصر النيل جلسة 22 فبراير لنظر محاكمة حمو بيكا مطرب المهرجانات لاتهامه بحيازة سلاح أبيض أثناء قيادته سيارة في منطقة الزمالك.



وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يرتكب مثل تلك الجريمة ونستعرضها فى تلك النقاط :

المادة 25 مكرراً من قانون الأسلحة والذخائر "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط حمو بيكا لهروبه من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية وتم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض بمنطقة الزمالك وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.