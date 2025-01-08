مسلسل إقامة جبرية الحلقة 2.. صابرين تكتشف سرا خطيرا عن هنا الزاهد

شهد مسلسل إقامة جبرية الحلقة 2 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تذهب سلمى “هنا الزاهد” الى الطبيبة النفسية عايدة “صابرين” والتى تكتشف حقيقتها وانها السبب الرئيسى فى وفاة زوجها “أحمد حاتم” وأنه لم ينتحر بل قامت بالزج به من الشرفة.

كما تطرق مسلسل إقامة جبرية الحلقة 2 فى أحداثه الى أن هنا الزاهد تكتشف أن عايدة تقوم بالتسجيل لها بهدف توريطها فى جريمة القتل التى ارتكبتها فى زوجها ممكا يدفعها الى اتخاذ قرار ضدها.

مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأولى

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل «إقامة جبرية» أحداثا مثيرة، حيث خطف العمل الأنظار إليه من الوهلة الأولى والذى يعرض على إحدى المنصات الالكترونية.

وبدأت الحلقة بفلاش باك لـ «سلمى ــ هنا الزاهد»، بعد تعرض زوجها «سيف ــ أحمد حاتم«لحادث سير، وبدأت التحقيقات معها لكشف ملابسات ذلك الحاد، وتداولت الأحداث وكشفت عن وجود خلافات بين سلمى وسيف، وطلبت منه الطلاق قبل وفاته بسبب غيرته المتتالية عليها وشكوكه بها، الذي نتج عنه مشكلات متتالية، وطلب منها السماح بفرصة أخيرة للتغيير ولكنها رفضت، وبعد رفضها اختار الانتحار بعد فشل محاولاته الرجوع، واعترفت سلمي خلال التحقيقات، بأنها السبب في انتحار زوجها سيف.

قصة إقامة جبرية

تجسد هنا الزاهد، في مسلسل إقامة جبرية، شخصية صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب هنا الزاهد إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

معلومات عن إقامة جبرية

المسلسل مكون من 10 حلقات ويتم عرضه حصريا على منصة واتش أت ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي.