قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: جلسة تحسم مصير إيبوكا مع سيراميكا كليوباترا
الاتحاد الإسباني يعلن عقوبة فينيسيوس بعد الطرد أمام فالنسيا
أدعية قبل الفجر للرزق وسداد الدين.. انتهز الفرصة وكن من الفائزين
برشلونة يتأهل للمباراة النهائية لـ كأس السوبر الإسباني
العام القادم..متحدث الوزراء يكشف تفاصيل نظام البكالوريا
أول مرة مجانا والثانية بـ500 جنيه| رسوم دخول امتحانات البكالوريا المصرية الجديدة
رئيس شعبة العطارة يكشف توقعاته لأسعار ياميش رمضان 2025
رئيس الوزراء: الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت 40 مليار دولار
إبراهيم عيسى: يجب تخصيص كل الميزانيات للتعليم وجعله على رأس الأولويات
وزير الثقافة يكشف أسباب قلة طباعة الكتب
أيمن العشري: القمة الثلاثية داعمة لمجتمع الأعمال وتعزز العلاقات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

أول مرة مجانا والثانية بـ500 جنيه| رسوم دخول امتحانات البكالوريا المصرية الجديدة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
×

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) المقرر تطبيه من العام المقبل ، سيكون دخول الامتحان للمرة الأولي مجاناً ، وبعد ذلك بمقابل لكل مرة 500 جنيه رسم امتحان.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه فيما يتعلق بحساب المجموع في نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) ، تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة )  ، بالنسبة للمحاولات المتعددة فإنه تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها، كما أنه يجب دخول الامتحان للمرة الأولي في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي.

موعد تطبيق نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة )


من المقرر تطبيق نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) ، على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل.

و يعتمد نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية

تقييم مستمر و تقسيم المواد على عامين

يقوم نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) على التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل

و يحظى نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) بالاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنوياً.

و يتكون نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).

وحول هيكل شهادة البكالوريا المصرية، أوضح وزير التربية والتعليم أنها تتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف، أن المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، تتضمن عددا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

وفيما يخص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي)، أشار الوزير إلى أن المواد الأساسية في جميع التخصصات تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى المواد التخصصية (يختار منها الطالب مادة واحدة) وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الرياضيات/ الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).

وأضاف أنه بالنسبة لمواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوي رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الإقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).

وأشار وزير التربية والتعليم، خلال عرضه إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخص المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي) من نظام البكالوريا، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولي يكون مجاناً وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان، وفيما يتعلق بحساب المجموع فإنه تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

التربية والتعليم الثانوية العامة البكالوريا البكالوريا المصرية نظام البكالوريا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

توجيه رئاسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة تخفف أعباء المواطنين

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

شهادة بلس الثلاثية

قبل انتهاء شهادات الـ27%.. تفاصيل شهادة «بلس» الثلاثية بعائد شهري 7291 جنيهًا

البنك الأهلي

بعائد يصل إلى 27%.. مفاجأة بشأن شهادات البنك الأهلي بعد تجديدها

مجلس الوزراء

بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يقدم عرضا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

الطقس في مصر

الطقس غدا| أمطار غزيرة تضرب مناطق بالبلاد وتحذيرات من الشبورة

المخرج عمر زهران

المجوهرات مش بتاعة شاليمار.. مفاجأة في قضية المخرج عمر زهران

وزير التربية والتعليم

مفيش "علمي وأدبي".. مسميات جديدة للمواد التخصصية في بديل الثانوية العامة

ترشيحاتنا

ماء الورد

رجعى جمالك .. 3 وصفات طبيعية بماء الورد لعلاج كل مشاكل البشرة

السرطان ونقص الأكسجين

يسبب تلف الخلايا والسرطان.. أعراض نقص الأكسجين في الدم

اسنان الاطفال

تحذير .. سبب شائع وراء فقدان الأسنان بين الأطفال

بالصور

15 صورة من احتفال أنغام بإطلاق ألبوم وكليب "تيجي نسيب"

أنغام
أنغام
أنغام

ياسمين رئيس تخطف الأنظار برفقة كلبها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

محمد منير يستقبل وزير الثقافة بمنزله لتكريمه فى يوم الثقافة

محمد منير
محمد منير
محمد منير

احترس.. إعادة تسخين القهوة والنسكافيه يسبب مشاكل خطيرة | تفاصيل

إعادة تسخين القهوة والنسكافيه
إعادة تسخين القهوة والنسكافيه
إعادة تسخين القهوة والنسكافيه

فيديو

إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور تضرب البشر لأول مرة في أمريكا.. مدى انتشاره وخطورته

المتهمين

القبض على أصحاب فيديو القطة بالغربية

واقعة شقة مصر الجديدة

فيديو يكشف أسرار مأساة شقة مصر الجديدة: قصة غامضة تهز المنطقة

سحر حمدي

خطأ طبي جسيم يعرض فنانة شهيرة للموت | تفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

المزيد