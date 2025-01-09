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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

حملات مكبرة على البؤر الاجرامية بدمياط وأسوان

الشرطة
الشرطة
مصطفى الرماح
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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين – الشابو") بحوزة (3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية")، و تنفيذ (665) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو – أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) ، وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى غير مرخص .. عبارة عن (2 فرد محلى - عدد من الطلقات) ، بحوزة (3 متهمين"لإثنين منهم معلومات جنائية").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسوان المواد المخدرة الأمن العام حملات أمنية

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