كريمة مختار .. صاحبة أدوار الأم الخالدة في ذكرى رحيلها

يوافق اليوم 12 من يناير ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة كريمة مختار عام 2017، بعد رحلة عطاء كبيرة، قدمت خلالها عشرات الأدوار الخالدة.كريمة مختار وفريد شوقي



برعت كريمة مختار في تكوين ثنائى مع الراحل فريد شوقى وظهرا سويًا في أكثر من 15 عملاً بين السينما والدراما التليفزيونية والمسرح.





ذكرى كريمة مختار



ولدت كريمة مختار في 16 يناير عام 1934 من أصول صعيدية، وإلتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في البرنامج الإذاعي الشهير “بابا شارو”.



اسمها الحقيقي عطيات محمد البدري واختارت اسم كريمة مختار اسمًا فنيًا لها، وعارض أهلها عملها بالسينما في البداية.



كريمة مختار ونور الدمرداش



تزوجت كريمة مختار من المخرج نور الدمرداش عام 1958، وقد ساعدها على دخول عالم التمثيل، وسرعان ما ظهرت في عديد الأعمال منها "نحن لا نزرع الشوك"، و"الحفيد"، و"رجل فقد عقله"، و"يارب ولد"، و"سعد اليتيم".



قدّمت كريمة مختار عددًا من الشخصيات المميزة في السنوات الأخيرة قبل وفاتها من أبرزها للسينما "الفرح"، و"ساعة ونص"، قبل أن تبكي الشعب المصري في آخر حلقات مسلسل “حمادة عزو” أمام يحيى الفخراني.

