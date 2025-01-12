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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع الدولار في عدد من البنوك الآن.. تعرف على السعر

دولار
دولار
آية الجارحي
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تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 12-1-2025، في عدد من البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 


ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد، ضمن نشرته الخدمية .


سعر الدولار في بنك أبوظبي الاسلامي 50.57 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 50.55 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان


سعر الدولار في ميد بنك وصل إلى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار الان في بنك الكويت الوطني سجل 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس سجل 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست سجل 50.64 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي الكويتي سجل 50.64 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 


سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري 50.52 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع


سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري


سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.


سعر الدلار في بنك البركة  50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 
 

سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاول  50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة  50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

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