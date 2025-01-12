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وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

وزير الخارجية ونظيره السودي
وزير الخارجية ونظيره السودي
القسم الخارجي
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التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش الاجتماعات الخاصة بسوريا التي تستضيفها الرياض.

أشاد وزير الخارجية بعمق العلاقات المصرية – السعودية، والحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، حيث تم التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من الاضطلاع بدورها، وتبني عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية يشارك فيها جميع مكونات الشعب السوري لاستعادة الاستقرار في كافة أراضي سوريا.

كما تناول الجانبان آخر المستجدات في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر المكثفة للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع. 

كما استعرض الوزيران تطورات المشهد في السودان، ولبنان، والقرن الأفريقي.

سوريا وزير الخارجية المملكة العربية السعودية قطاع غزة الرياض

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