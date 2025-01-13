الصين: ارتفاع مؤشر تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بين أكتوبر وديسمبر 2024

كشف تقرير أصدرته الجمعية الصينية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن تحسن أداء أعمال الشركات المذكورة في البلاد خلال الفترة ما بين شهري أكتوبر وديسمبر الماضيين.

وبلغ مؤشر تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بناء على مسح شمل 3000 شركة معنية عبر ثماني صناعات رئيسية 89.0 في الربع الرابع من العام الماضي، أعلى بـ0.1 نقطة عما سُجل خلال الربع الثالث من العام نفسه.

ويتضمن المؤشر أيضا مؤشرات فرعية متعددة لقياس الأداء والتوقعات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وأظهر التقرير تحسن جميع المؤشرات الفرعية للإنتاج الصناعي والبناء والنقل في حين ظل المؤشر الفرعي الذي يقيس ثقة الشركات المذكورة في الاقتصاد الكلي مستقرا مقارنة بالربع الثالث.

وشهدت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين تحسنا تدريجيا في كل من الثقة والطلب في السوق، ما أدى إلى زيادة حيوية التنمية، وفقا للجمعية.

وشددت الجمعية على أهمية توسيع الطلب وتعزيز الاستهلاك في الجهود المستقبلية داعية في الوقت نفسه إلى خلق المزيد من الفرص والمجال لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.