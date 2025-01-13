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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خدروها في عيد ميلاد.. التحقيق في فيديو تحـ.ـرش بطالبة على جروبات نادي شهير

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى
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تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في تداول مقطع فيديو خادش لفتاة تتعرض للتحرش من بعض الشباب على جروبات نادي شهير بمدينة ٦ اكتوبر. 

وأشارت التحقيقات إلى أن مباحث الجيزة ألقت القبض على ٤ شباب أعضاء بنادي شهير في مدينة ٦ اكتوبر عقب اتهامهم باستدراج طالبة ثانوي إلى مبنى تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد احدهم وقاموا بتخديرها ثم جردوها من ملابسها وتحرشوا بها ووثقوا ذلك بمقطع فيديو تم بثه على جروب شباب النادي.

تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من رجال قسم أكتوبر يفيد باستدراج 4 شباب أعضاء في نادٍ شهير لطالبة ثانوي إلى مبنى تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد ووضعوا لها أقراص مخدرة في العصير وجردوها من ملابسها وتحرشوا بها، ووثقوا ذلك بمقطع فيديو تم نشره على جروبات النادي.

ألقت قوة أمنية القبض على المتهمين بعدما توصلت التحريات لهوياتهم والتحفظ على هاتف محمول استخدموه في تصوير الفيديو و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة  المختصة التحقيق. 

الجيزة النيابة العامة مباحث الجيزة فيديو خادش مقطع فيديو خادش مدينة ٦ اكتوبر

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