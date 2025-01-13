قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية للسلامة
وزير الصحة: استخدام حقن التخسيس أصبح موضة يلجأ إليها الكثيرون دون وعي
الاحتلال يواصل الإبادة.. 19 شهيدًا بغزة في 24 ساعة
إذاعة جيش الاحتلال: مباحثات صفقة تبادل الأسرى تتضمن فجوات صغيرة تخص هوية المحتجزين
شكاوى من صعوبة الأسئلة في ثالث أيام امتحانات نصف العام بالمدارس
إذن قضائي حال وجود تحقيق..رئيس النواب يوضح ضوابط مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل (فيديو)
توطين صناعة الدواء.. توجيهات رئاسية مستمرة وجهود حكومية متواصلة| فيديو
اتحاد أمهات مصر يستطلع رأي الأهالي حول البكالوريا المصرية.. و76% يؤيدون
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 يناير
الداخلية تحارب أباطرة السلاح والكيف.. تطهير البؤر الخطرة بالمحافظات وضبط مخدرات بالملايين
بعد أزمة طائرة أنجولا.. بعثة بيراميدز تصل القاهرة
هل يجوز تكرار العمرة عن الميت؟ دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد أمهات مصر يستطلع رأي الأهالي حول البكالوريا المصرية.. و76% يؤيدون

البكالوريا المصرية
البكالوريا المصرية
ياسمين بدوي
×

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أنها أجرت استطلاع رأي للأهالي حول نظام البكالوريا المصرية الجديد “بديل الثانوية العامة”.

حيث كان السؤال الذي طرحته عبير أحمد على الأهالي : " أيهما أفضل: المرحلة الثانوية بنظامها الحالي أم البكالوريا المصرية؟ مع ذكر السبب.
 

وكشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، عن نتيجة استطلاع الرأي الذي أجرته مع الأهالي حول  نظام البكالوريا المصرية الجديد “بديل الثانوية العامة”.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، : حيث بلغت نسبة التصويت لاختيار المرحلة الثانوية بنظامها الحالي 24% فقط، بينما بلغت نسبة التصويت لاختيار البكالوريا المصرية  76%.

وقالت عبير النظر إن استطلاع الرأي يهدف لمعرفة آراء أولياء الأمور حول المقترح الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة، جاء محاولة مننا للمساعدة في تقريب وتوصيل أصوات أولياء الأمور وملاحظاتهم لمتخذي القرار وقيادات الوزارة في مقترح نظام البكالوريا المصرية الجديد".

من جانبهم .. تفاعل عشرات أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "المهم عندنا نعرف نظام القبول بالجامعات قبل الحكم على البكالوريا المصرية.

 وأضافت ولي أمر أخري: "نحن مع نظام البكالوريا، لكن بشرط أن يطبق بشكل صحيح ، وبمناهج خالية من الحشو ، ولكن بالنسبة للبرمجة فهي تحتاج مدرسين متخصصين ومعامل كمبيوتر متطورة.

وتابعت ولي أمر أخري: “إن شاء الله نظام البكالوريا المصرية الجديد يكون أحسن، وياريت الخطوه دى كانت اتنفذت من زمان كنا حلينا أزمة الثانويه العامة بضغوطها”.

وقالت أخري: "البكالوريا المصرية لو تم تطبيقها بشكل جيد اعتقد ستكون افضل بكتير من الوضع الحالي .

وذكرت ولي أمر: "نظام البكالوريا المصرية جميل جدا، لكن المشكلة في عودة التحسين تكمن في عودة المجاميع المبالغ فيها التي كانت تتخطى ال100 % وبالتالى سوف يرتفع التنسيق ويقبل الناس على الجامعات الخاصة والاهلية.

البكالوريا البكالوريا المصرية نظام البكالوريا المصرية نظام البكالوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب وكولر

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة| موكوينا يرحب بتدريب الأهلي.. وصفقتان في الميركاتو الشتوي

أسعار الدواجن

بعد وصولها لـ100 جنيه.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 13-1-2025

أصحاب المعاشات

موعد صرف معاشات شهر فبراير.. وقرار عاجل من التأمينات الاجتماعية

زيزو

والده غضبان.. أزمة جديدة بين زيزو ومسئولي الزمالك

عيار 21 وصل كام؟.. سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2025

عيار 21 وصل كام؟.. سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2025

أكرم توفيق

تفاصيل مكالمة الخطيب لـ أكرم توفيق في أبيدجان

تريزيجيه

خبير لوائح يعلن عن خبر محزن لجماهير الأهلي بشأن تريزيجيه

الغندور

تطورات جديدة في انضمام إيفرتون للأهلي

ترشيحاتنا

كلية طب الأسنان

بحضور مفتي الجمهورية.. أسنان بنين الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي الأول برعاية الإمام الأكبر

الجامع الأزهر يناقش أحكام الطهارة

الجامع الأزهر يناقش أحكام الطهارة بلغة الإشارة لذوي الهمم

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يرد على المشككين

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يرد على المشككين في تدوين السيرة النبوية بـ إصدار جديد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن يوميا؟

اللبن
اللبن
اللبن

أبرزها الالتهاب المزمن.. العلاقة بين جرثومة المعدة والسرطان

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

مركونة من 30 سنة.. شاهد إعادة إحياء سيارة BMW E30

سيارة BMW
سيارة BMW
سيارة BMW

تكات المطاعم .. طريقة عمل الفول الإسكندراني

الفول
الفول
الفول

فيديو

المتهم

ضبط قائد جرار ألقى مخلفات الصرف الصحى بمجرى مائى بالشرقية

رضا حامد

رجلك و القبر … رضا حامد يكشف قصة اختفائه عن الساحة الفنية

سميرة سعيد وابنها

شادي النابلسي.. أعظم إنجاز في حياة سميرة سعيد وقصة انفصالها عن والده

نادي بيراميدز

هبوط اضطراري .. إيه اللي حصل لطائرة بيراميدز في أنجولا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تأسيس الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الافتتاح الذي ينتظره العالم

المزيد