اتحاد أمهات مصر يستطلع رأي الأهالي حول البكالوريا المصرية.. و76% يؤيدون

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أنها أجرت استطلاع رأي للأهالي حول نظام البكالوريا المصرية الجديد “بديل الثانوية العامة”.

حيث كان السؤال الذي طرحته عبير أحمد على الأهالي : " أيهما أفضل: المرحلة الثانوية بنظامها الحالي أم البكالوريا المصرية؟ مع ذكر السبب.



وكشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، عن نتيجة استطلاع الرأي الذي أجرته مع الأهالي حول نظام البكالوريا المصرية الجديد “بديل الثانوية العامة”.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، : حيث بلغت نسبة التصويت لاختيار المرحلة الثانوية بنظامها الحالي 24% فقط، بينما بلغت نسبة التصويت لاختيار البكالوريا المصرية 76%.

وقالت عبير النظر إن استطلاع الرأي يهدف لمعرفة آراء أولياء الأمور حول المقترح الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة، جاء محاولة مننا للمساعدة في تقريب وتوصيل أصوات أولياء الأمور وملاحظاتهم لمتخذي القرار وقيادات الوزارة في مقترح نظام البكالوريا المصرية الجديد".

من جانبهم .. تفاعل عشرات أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "المهم عندنا نعرف نظام القبول بالجامعات قبل الحكم على البكالوريا المصرية.

وأضافت ولي أمر أخري: "نحن مع نظام البكالوريا، لكن بشرط أن يطبق بشكل صحيح ، وبمناهج خالية من الحشو ، ولكن بالنسبة للبرمجة فهي تحتاج مدرسين متخصصين ومعامل كمبيوتر متطورة.

وتابعت ولي أمر أخري: “إن شاء الله نظام البكالوريا المصرية الجديد يكون أحسن، وياريت الخطوه دى كانت اتنفذت من زمان كنا حلينا أزمة الثانويه العامة بضغوطها”.

وقالت أخري: "البكالوريا المصرية لو تم تطبيقها بشكل جيد اعتقد ستكون افضل بكتير من الوضع الحالي .

وذكرت ولي أمر: "نظام البكالوريا المصرية جميل جدا، لكن المشكلة في عودة التحسين تكمن في عودة المجاميع المبالغ فيها التي كانت تتخطى ال100 % وبالتالى سوف يرتفع التنسيق ويقبل الناس على الجامعات الخاصة والاهلية.