إطلاق أضخم ماراثون للقراءة بمشاركة 19 مكتبة عربية لأول مرة.. تفاصيل

يطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي(إثراء)، النسخة الرابعة من ماراثون "أقرأ"، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة في العالم العربي بمشاركة 19 مكتبة عربية وبالتعاون مع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، وذلك على مدى أربعة أيام في الفترة 15-18 يناير 2025م .

يشارك في الماراثون مكتبات من مختلف الدول العربية، مما يتيح فرصة فريدة لتبادل الأفكار والمعرفة.

ويسعى الماراثون إلى تحفيز المجتمع على القراءة في المكتبات العامة، إيمانًا بدور المكتبة في إثراء الحياة العلمية والثقافية والحضارية. فيما يلتزم مركز إثراء بزراعة شجرة لكل 100 صفحة مقروءة، حيث يهدف الماراثون في هذا العام للوصول إلى مليون صفحة مقروءة لتساهم في زراعة 10 آلاف شجرة.





بدوره صرّح طارق خواجي، المستشار الثقافي في مركز إثراء بقوله"فخورون بإطلاق النسخة الرابعة من ماراثون "أقرأ"، ونسعى لتوسيع دائرة المشاركة لتشمل المكتبات العربية من مختلف الدول".مشيرًا إلى أن هذا التوسع يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز الثقافة القرائية في العالم العربي، حيث نهدف إلى خلق منصة تجمع بين عشاق القراءة من مختلف الجنسيات.



تعاون ثقافي



وتابع بالقول :" نؤمن بأن القراءة ليست مجرد وسيلة للتعلم، بل هي قوة دافعة للتغيير الإيجابي، ومن خلاله نُقدم رسالة واضحة بأن المعرفة يمكن أن تكون جزءًا من بناء مستقبل مستدام". لافتًا إلى أن توسيع دائرة الماراثون يعكس التزام المركز بتشجيع التعاون الثقافي وتبادل المعرفة، مما يساهم في تعزيز الهوية العربية المشتركة،كما أن مشاركة المكتبات العربية ستتيح لنا استكشاف تنوع الأدب والثقافة، مما يثري تجربة المشاركين ويعزز من أهمية القراءة في حياتنا اليومية؛ داعيًا جميع زوار المكتبات في الدول العربية للمشاركة في هذا الحدث، لنُظهر معًا قوة الكلمة وأثرها في بناء مجتمعات واعية ومتعلمة.

مصادر معرفية



يُعد "ماراثون أقرأ" إحدى المحطات الرئيسية ضمن مسابقة "أقرأ"، التي تسعى إلى غرس عادة القراءة بين مختلف الفئات العمرية، ويُميز هذه النسخة من الماراثون التعاون مع 19 مكتبة عربية، مما يسهم في توفير مصادر معرفية غنية.



19 مكتبة عربية



وتضم المكتبات العشرين المشاركة في الماراثون كل من: مكتبة إثراء، بيت الثقافة بالدمام، مكتبات إدارة مصادر المعرفة - جامعة جدة، مكتبة الملك فهد العامة بجدة (السعودية)، مكتبة الإسكندرية، مكتبة مصر العامة بدمنهور، مكتبة المعادي العامة، مكتبة مصر العامة بالوادى الجديد، مكتبة مصر العامة فرع بورسعيد، مكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط، مكتبة مصر العامة بالغردقة، مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية (مصر)، المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس، مكتبة الأطفال العامة، مركز مصادر التعلم - جامعة صحار (عمان)، مكتبة الحي الحسني (المغرب)، المكتبة الوطنية للمملكة المغربية (المغرب)، المكتبة العمومية بالقلعة الصغرى (تونس)، المكتبة المركزية جامعة وهران1 أحمد بن بلة (الجزائر).

