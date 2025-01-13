قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية للسلامة
وزير الصحة: استخدام حقن التخسيس أصبح موضة يلجأ إليها الكثيرون دون وعي
الاحتلال يواصل الإبادة.. 19 شهيدًا بغزة في 24 ساعة
إذاعة جيش الاحتلال: مباحثات صفقة تبادل الأسرى تتضمن فجوات صغيرة تخص هوية المحتجزين
شكاوى من صعوبة الأسئلة في ثالث أيام امتحانات نصف العام بالمدارس
إذن قضائي حال وجود تحقيق..رئيس النواب يوضح ضوابط مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل (فيديو)
توطين صناعة الدواء.. توجيهات رئاسية مستمرة وجهود حكومية متواصلة| فيديو
اتحاد أمهات مصر يستطلع رأي الأهالي حول البكالوريا المصرية.. و76% يؤيدون
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 يناير
الداخلية تحارب أباطرة السلاح والكيف.. تطهير البؤر الخطرة بالمحافظات وضبط مخدرات بالملايين
بعد أزمة طائرة أنجولا.. بعثة بيراميدز تصل القاهرة
هل يجوز تكرار العمرة عن الميت؟ دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يواصل الإبادة.. 19 شهيدًا بغزة في 24 ساعة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على
×

أفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع أعداد الشهداء نتيجة عمليات الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال يوميًا وبشكل عنيف في استهداف كامل لهم بغرض إجبارهم على النزوح المستمر والانتقام مما تفعله المقاومة بهم وذلك في المدنيين، وفق ما تؤكد المقاومة، بحسب ما ذكرت صحف دولية وفلسطينية.


وقالت وزارة الصحة إن الاحتلال ارتكب مجزرتين في القطاع وصل منهما للمستشفيات 19 شهيدا و71 مصابا خلال 24 ساعة وإن هذا ما تم توثيقه فقط خلال الساعات الماضية.


ولا يدخل ضمن هذا الاحصاء أعداد الشهداء الذين لم يصلوا إلى المشافي وهو ما يقول أن الأعداد قد تكون أكبر من الاحصاء .

كما قالت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في المجمل إلى 46,584 شهيدا و109,731 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

على هذا الجانب، ذكرت تقارير بأنه قد ارتقى 26 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

غزة الاحتلال الشهداء نزيف الشهداء ارتفاع أعداد الشهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب وكولر

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة| موكوينا يرحب بتدريب الأهلي.. وصفقتان في الميركاتو الشتوي

أسعار الدواجن

بعد وصولها لـ100 جنيه.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 13-1-2025

أصحاب المعاشات

موعد صرف معاشات شهر فبراير.. وقرار عاجل من التأمينات الاجتماعية

زيزو

والده غضبان.. أزمة جديدة بين زيزو ومسئولي الزمالك

عيار 21 وصل كام؟.. سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2025

عيار 21 وصل كام؟.. سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2025

أكرم توفيق

تفاصيل مكالمة الخطيب لـ أكرم توفيق في أبيدجان

تريزيجيه

خبير لوائح يعلن عن خبر محزن لجماهير الأهلي بشأن تريزيجيه

الغندور

تطورات جديدة في انضمام إيفرتون للأهلي

ترشيحاتنا

تصنيع محلى

التصنيع المحلي في قطاع زيوت السيارات ضرورة لتعزيز الاقتصاد ..تفاصيل

مارك زوكربيرج

مارك زوكربيرج ينتقد آبل.. هل فقدت الشركة إبداعها؟

جاك JS3

سيارة رياضية موديل 2022 أعلى فئة بأقل سعر| صور

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن يوميا؟

اللبن
اللبن
اللبن

أبرزها الالتهاب المزمن.. العلاقة بين جرثومة المعدة والسرطان

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

مركونة من 30 سنة.. شاهد إعادة إحياء سيارة BMW E30

سيارة BMW
سيارة BMW
سيارة BMW

تكات المطاعم .. طريقة عمل الفول الإسكندراني

الفول
الفول
الفول

فيديو

المتهم

ضبط قائد جرار ألقى مخلفات الصرف الصحى بمجرى مائى بالشرقية

رضا حامد

رجلك و القبر … رضا حامد يكشف قصة اختفائه عن الساحة الفنية

سميرة سعيد وابنها

شادي النابلسي.. أعظم إنجاز في حياة سميرة سعيد وقصة انفصالها عن والده

نادي بيراميدز

هبوط اضطراري .. إيه اللي حصل لطائرة بيراميدز في أنجولا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تأسيس الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الافتتاح الذي ينتظره العالم

المزيد