الاحتلال يواصل الإبادة.. 19 شهيدًا بغزة في 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع أعداد الشهداء نتيجة عمليات الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال يوميًا وبشكل عنيف في استهداف كامل لهم بغرض إجبارهم على النزوح المستمر والانتقام مما تفعله المقاومة بهم وذلك في المدنيين، وفق ما تؤكد المقاومة، بحسب ما ذكرت صحف دولية وفلسطينية.



وقالت وزارة الصحة إن الاحتلال ارتكب مجزرتين في القطاع وصل منهما للمستشفيات 19 شهيدا و71 مصابا خلال 24 ساعة وإن هذا ما تم توثيقه فقط خلال الساعات الماضية.



ولا يدخل ضمن هذا الاحصاء أعداد الشهداء الذين لم يصلوا إلى المشافي وهو ما يقول أن الأعداد قد تكون أكبر من الاحصاء .

كما قالت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في المجمل إلى 46,584 شهيدا و109,731 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

على هذا الجانب، ذكرت تقارير بأنه قد ارتقى 26 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.