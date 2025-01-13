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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مها الصغير تحذف معظم صورها مع أحمد السقا

أحمد السقا - مها الصغير
أحمد السقا - مها الصغير
قسم الفن
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قامت المذيعة مها الصغير، بحذف معظم صورها مع زوجها الفنان أحمد السقا، التي سبق ونشرتها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام. 

وأبقت مها الصغير، على صورها القديمة مع أحمد السقا، بينما حذف صورها معه التي نشرتها في الأربعة سنوات الماضية، بشكل فاجئ متابعيها. 

تصرف مها الصغير، أعاد التساؤلات التي تكهنت عدة مرات سابقة حول وجود خلافات أسرية بينها وبين زوجها، في ظل صمتهما وعدم ردهما حتى الآن. 

أعمال أحمد السقا

من جهة أخرى، بدأ فريق عمل مسلسل العتاولة تصوير الجزء الثاني من المسلسل استعدادا لعرضه فى موسم رمضان القادم.

ونشر الفنان أحمد السقا صورة من كواليس تصوير أولى مشاهد المسلسل وعلق عليها قائلا: بسم الله.. دعواتكم.

وقد كشف النجم أحمد السقا موعد تصوير مسلسل "العتاولة 2" استعدادا لعرضه في موسم رمضان 2025.

وقال السقا لـ"et بالعربي": "هنبدأ تصوير المسلسل أول أكتوبر المقبل أو منتصفه وسعيد بانضمام فيفي عبده ونسرين أمين لفريق العمل".

وذكر أنه يستعد لتقديم عمل سينمائي حاملاً اسم "أحمد وأحمد" يشاركه في بطولته الفنان أحمد فهمي، الذي يعد الفيلم أيضا من كتابته، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، مخرج فيلم "السرب"، الذي شارك به السقا مع مجموعة من النجوم.

مسلسل العتاولة

يشار إلى أن مسلسل العتاولة 1، عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وتناول في إطار من التشويق والإثارة، حول قصة الشقيقان خضر، ونصار، واللذان يعملا في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

شارك في بطولة العتاولة، مجموعة من أبرز الفنانين منهم: أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، نهى عابدين، فريدة سيف النصر، باسم سمرة، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

السقا مها الصغير المذيعة مها الصغير أحمد السقا زوجة أحمد السقا

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