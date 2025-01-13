نشوى مصطفى تكشف عن صورة لزوجها قبل وفاته بيومين

نشرت الفنانة نشوى مصطفى، صورة لـ زوجها الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موجهة كلمة له في ذكرى ميلاده التي توافق اليوم.

وعلقت نشوى مصطفى، على صورة زوجها الراحل، قائلة: «الصورة دى قبل وفاة حبيبى بيومين - النهارده عيد ميلاد نور عينيه — تتهنى فى الجنة ياحبيبى — ربنا يرضى عنك ياحتة من قلبى - بحق انوار اسم الله الرحيم ربنا يرحمك ويكرمك ويغفر لك ويراضيك — الف الف رحمة ونور».

نشوى مصطفى ترثى زوجها الراحل

وكانت الفنانة نشوي مصطفي نشرت عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، صورة تجمعها بزوجها الراحل ، ونعته بكلمات مؤثرة .

وقالت نشوي مصطفي : سترتنى ربنا يسترك .. أكرمتنى ربنا يكرمك .. سيبت لى أجمل هدية ولادنا ربنا يهاديك بالفردوس الأعلى .. ٣٣ سنة ستر وكرم ومحبة ومودة ورحمة .. علمتنى إزاي أكون من المتصدقين.. علمتنى إزاي أكون دايماً فى معية الله.. علمتنى إزاي تكون عزة النفس .. علمتنى ازاي أتسامح حتى مع اللي آذانى.. علمتنى إزاي اتوكل على الله فى كل شئونى .. علمتنى إزاي أكرم ضيفى … علمتنى معنى التواضع مع عباد الله الضعفاء .

وتابعت نشوي مصطفي : يانبيل الأخلاق ياابن الأصل العالى .. نسيت تعلمنى إزاي اقدر أعيش من غير وجودك .. ٣٣ سنة مبعدناش عن بعض لحظة .. ٣٣ سنة ذكريات وحياة بحلوها ومرها.. ٣٣ سنة كنت خير زوج وخير أب .. ٣٣ سنة أكرمتنى وسترتنى وجبرت خاطرى وربيت عيالنا أحسن تربية .. ليه ياعماد سيبتنى لوحدى كده - مااستاهلش منك تسيبنى لوحدى ده انا مبعرفش أعمل حاجة فى الدنيا - انتا اللي كنت بتعمل لنا كل حاجة - انتا اللي سندتنى فى كل ظروف حياتى الصعبة — فى شدتى وفى مرضى شيلتنى وطبطبت عليا - ياااااه على غلاوتك ياعشرة عمرى — يااااااه على غلاوتك يا أبويا وأخويا وحبيبى وجوزى وابنى — باموت ياعماد — باموت وانتا مش قدام عينى — حاكمل إزاي يارب من غيره .. ادعو له بالرحمة وادعولى بالصبر وادعو لولادى بالصبر والثبات.

أعمال نشوى مصطفى

ومن ناحية أخرى تشارك نشوي مصطفي فى بطولة مسلسل “ سيد الناس ” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ويقوم ببطولته عمرو سعد.