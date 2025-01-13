التعليم العالي: جميع محافظات مصر أصبحت مغطاة بالجامعات.. ووصلنا لمركز متقدم في التصنيف الدولي

أكد عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جميع محافظات مصر أصبحت بها جامعة واحدة على الأقل، وأنه لا توجد أي محافظة في الجمهورية بدون جامعة، مشيرًا إلى أن تصنيف مصر الدولي على مستوى الجامعات شهد تقدمًا خلال الفترة الأخيرة.

وقال عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «من 10 سنوات تعداد الجامعات في مصر كان 48 جامعة وأصبحنا الآن نمتلك 116 جامعة، وفي العام المقبل سيصبح لدينا 126 جامعة بإضافة 10 جامعات أهلية جديدة».

وأكد متحدث وزارة التعليم العالي أن التطوير في ملف التعليم العالي كان ضرورة ملحة، متحدثًا عن أن «الأزمة الأولى التي كانت ستواجهنا لو لم نهتم بتطوير منظومة التعليم العالي هو هجرة أبنائنا الطلاب إلى الخارج، كما لم نكن نصل لمعدل الابتكار مثلما حققنا في عام 2024».

وأشار عبد الغفار إلى أن مصر وصلت إلى تصنيف متقدم في التصنيف الدولي للجامعات حول العالم، مضيفًا أن «جامعات مصر تشهد اهتمامًا بعلوم التكنولوجيا».

لفت عبد الغفار إلى أن جميع محافظات مصر مغطاة بجامعات حكومية سواء في شمال سيناء أو مطروح، ولا توجد أي محافظة في مصر بدون جامعة حكومية.

وذكر عبد الغفار أن الدولة ضخت مليارات الجنيهات لكي تُنفذ شبكة تعليم وتقوم بتطوير التعليم في مصر.