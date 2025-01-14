استعدي لشهر رمضان.. طريقة تحضير مخلل الجزر المقرمش وتخزينه بنجاح

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ ربات البيوت في تجهيز وتحضير المأكولات والمخللات التي تضفي نكهة مميزة على المائدة الرمضانية.

يُعتبر مخلل الجزر من أشهر هذه المخللات، حيث يتميز بمذاقه اللذيذ وقوامه المقرمش، بالإضافة إلى سهولة تحضيره وتخزينه لفترات طويلة.

في هذا المقال، سنتعرف على طريقة عمل مخلل الجزر بخطوات بسيطة ونصائح لضمان نجاحه وتخزينه بشكل آمن طوال الشهر الكريم،للشيف عزة جلال .

فوائد مخلل الجزر

قبل البدء في التحضير، من المفيد التعرف على بعض فوائد مخلل الجزر:

غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي الجزر على فيتامين A، فيتامين C، والبوتاسيوم، مما يعزز مناعة الجسم ويحافظ على صحة البشرة والعينين.

تحسين عملية الهضم: تساعد عملية التخليل في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يسهم في تحسين الهضم.

منخفض السعرات الحرارية: يُعد مخلل الجزر خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في تناول وجبات خفيفة دون زيادة في الوزن.



المكونات اللازمة

لتحضير مخلل الجزر، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

1 كيلوغرام من الجزر الطازج

4 ملاعق كبيرة من الملح الخشن

2 كوب من الماء المغلي والمبرد

1 كوب من الخل الأبيض

5 فصوص ثوم مقشرة

2 ورقة غار (اختياري)

1 ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة (اختياري)

1 ملعقة صغيرة من حبوب الفلفل الأسود

2 قرن فلفل حار مقطع (اختياري)



خطوات التحضير

1. تحضير الجزر:

اغسلي الجزر جيدًا لإزالة الأتربة والشوائب.

قشري الجزر وقطعيه إلى شرائح أو أعواد متساوية الحجم لضمان تجانس التخليل.

2. تحضير المحلول الملحي:

في وعاء، اخلطي الماء المغلي والمبرد مع الملح وقلبي حتى يذوب الملح تمامًا.

أضيفي الخل الأبيض إلى المحلول وامزجي جيدًا.

3. تعبئة البرطمانات:

ضعي فصوص الثوم، أوراق الغار، بذور الكزبرة، حبوب الفلفل الأسود، وقطع الفلفل الحار في قاع البرطمانات المعقمة.

أضيفي قطع الجزر فوق التوابل، مع ترك مساحة صغيرة في الأعلى.

4. إضافة المحلول الملحي:

اسكبي المحلول الملحي فوق الجزر في البرطمانات حتى يُغمر بالكامل.

تأكدي من عدم وجود فقاعات هواء بالضغط برفق على الجزر باستخدام ملعقة نظيفة.

5. إغلاق وتخزين البرطمانات:

أغلقي البرطمانات بإحكام وضعيها في مكان بارد ومظلم لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، حسب درجة النكهة المرغوبة.

بعد فتح البرطمان، يُفضل تخزينه في الثلاجة واستهلاكه خلال شهر.



نصائح لضمان نجاح المخلل

التعقيم الجيد: احرصي على تعقيم البرطمانات والأغطية بغليها في الماء لمدة 10 دقائق لضمان القضاء على أي بكتيريا قد تفسد المخلل.

استخدام مكونات طازجة: اختاري الجزر الطازج والخالي من العيوب لضمان جودة المخلل.

تجنب التعرض للهواء: تأكدي من غمر الجزر بالكامل في المحلول الملحي لتجنب تكون العفن.

الصبر: اتركي المخلل لمدة كافية حتى تتطور النكهات ويصبح الجزر مقرمشًا ولذيذًا.

مخلل الجزر