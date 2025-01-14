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23 شهيدا في غارات للاحتلال على منازل وخيام النازحين بغزة فجر اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

23 شهيدا في غارات للاحتلال على منازل وخيام النازحين بغزة فجر اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري
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 أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن 23 شهيدا سقطوا في غارات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت منازل وخيام النازحين في غزة منذ فجر اليوم، منهم 21 شهيدا في وسط وجنوب القطاع.

في سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الاثنين إنه يعتقد أن اتفاقا بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة قد يكتمل بحلول نهاية الأسبوع.

وأضاف في مقابلة مع موقع "نيوزماكس": "أنا أفهم أنه تم التوصل إلى مصافحة وهم بصدد إنهاء الاتفاق، ولكن يجب أن يتم ذلك"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

 وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 46,584 مواطنا، وإصابة 109,731 آخرين.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

غزة الاحتلال القاهرة الإخبارية غارات الاحتلال

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