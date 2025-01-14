يخص الجيش.. أمريكا تعد الرئيس اللبناني بهذا الأمر

التقي الرئيس اللبناني جوزيف عون الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية؛ حيث بحثا سبل تعزيز قدرات الجيش اللبناني والتحديات الأمنية المشتركة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها : كوريلا أكد للرئيس عون دعم واشنطن لتدريب وتجهيز الجيش اللبناني.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: كوريلا ناقش مع الرئيس عون التقدم في تنفيذ وقف النار بين لبنان وإسرائيل .

أفاد البيت الأبيض بأن لبنان أمام فرصة تاريخية كبيرة لبدء فصل جديد لا يعتمد على الإرهاب.

وذكر البيت الأبيض وفقا لتصريحات عن ممثله عبر وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس جوزيف عون قادر على إدارة فصل جديد من لبنان، لاسيما بعد توافق الكتل النيابية اليوم على رئيس حكومة جديد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتفق مع الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، في اتصال هاتفي، عقب فوزه بالمنصب على أن الوقت حان لتنفيذ وقف الأعمال العدائية بالكامل بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف: "تعهد الرئيس بايدن بمواصلة دعم الولايات المتحدة لقوات الأمن اللبنانية، وتعافي لبنان وإعادة إعماره بينما يعمل الرئيس عون مع الولايات المتحدة وأصدقاء لبنان من أجل عودة لبنان ليكون آمنا وسياديا ومزدهرا مرة أخرى".

وبحسب البيت الأبيض، أكد بايدن أن "لديه ثقة كاملة في أن الرئيس عون هو الزعيم المناسب لقيادة لبنان خلال هذه اللحظة من التحديات والفرص لبلاده".

من جهته، شكر الرئيس عون نظيره الأمريكي على تهنئته، متطلعا إلى "تعاون وثيق بين البلدين الصديقين"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

