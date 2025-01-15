أخبار بني سويف.. انقلاب سيارة أسطوانات غاز.. المحافظ يناقش النمو الأخضر.. وضبط مخالفات تموينية وصحية

نستعرض خلال السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها محافظة بني سويف على مدار 24 ساعة الماضية:

انقلاب سيارة أسطوانات غاز ببني سويف دون وجود إصابات بشرية

شهدت محافظة بنى سويف، الثلاثاء، انقلاب سيارة محملة بأسطوانات غاز صغيرة تابعة لأحد مستودعات الغاز، أمام إحدى قاعات الأفراح على الطريق الزراعي السريع مصر أسيوط قبل طريق الخدمة بنى سويف الوسطى، بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروى الميمون، دون إصابات بشرية تذكر حتى الآن.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات غاز صغيرة تابعة لأحد مستودعات الغاز، أمام إحدى قاعات الأفراح على الطريق الزراعي السريع مصر أسيوط قبل طريق الخدمة بنى سويف الوسطى، بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروى الميمون، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

نائب محافظ بني سويف يناقش مستجدات تنفيذ مشروع النمو الأخضر الشامل

استعرض نائب محافظ بني سويف، بلال حبش، مع الدكتور عادل صبري، المنسق الوطني لمشروع النمو الأخضر الشامل في مصر وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، مستجدات تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز فرص العمل مع الحفاظ على الموارد البيئية، وذلك في حضور كل من نهى محمد علي مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي وهند احمد منسق الملف بديوان عام المحافظة.

49 محضرا لمخالفات غذائية ومصادرة 2.2 طن لبن فاسد في بني سويف وسمسطا



وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة "د.سماح جاد" الإشارة إلى قيام الطب الوقائي بالمديرية بتنفيذ حملات رقابة ميدانية على 34 من المنشآت الغذائية بمركز سمسطا " قرية مازورا" ومدينة بني سويف شرق النيل ، أسفرت عن تحرير 49محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية سارية، علاوة على ضبط نحو 2.2 طن لبن غير صالح الاستهلاك وإعدام 70كجم أغذية منتهية الصلاحية وتالفة ، فيما تم رصد 10منشآت تُدار بدون ترخيص وإخطار الوحدات المحلية لاتخاذ اللازم.