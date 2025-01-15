بـ 3 أهداف .. عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب أمام فرايبورج

حصد الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق إينتراخت فرانكفورت، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد فرايبورج من قبل الموقع الرسمي للدوري الألماني.

وشهد ملعب "دويتشه بنك بارك" مساء الثلاثاء فوزًا كبيرًا لآينتراخت فرانكفورت على فرايبورج بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني.

المباراة شهدت تألقًا لافتًا من النجم المصري عمر مرموش الذي ساهم بقوة في قلب موازين اللقاء.

تقدّم فرايبورج أولًا عبر ريتسو دوان، لكن فرانكفورت أدرك التعادل في الدقيقة 43 بفضل صناعة مميزة من مرموش لهدف روبن كوخ في الشوط الثاني، واصل مرموش تألقه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65. لم يتوقف إبداع مرموش عند هذا الحد، حيث أضاف هوجو إيكيتيكي الهدف الثالث في الدقيقة 71، قبل أن يصنع مرموش الهدف الرابع الذي سجله كولينس في الدقيقة 81.