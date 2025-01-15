حفاظًا على حياتك.. احذر هذه الظاهرة خلال الأيام المُقبلة

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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نهلة إبراهيم
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وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلا لقائدي المركبات والمسافرين على الطرق بسبب ظاهرة الشبورة المائية.
 

 وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية إن هذه الفترة تسود فيها حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية والمعروف أن استقرار الأجواء يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية.
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تؤثر على حركة المرور خلال فترة الصباح الباكر.

احذروا تخفيف الملابس

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: " قائدي المركبات والمسافرين على الطرق في فترة الصباح الباكر بالقيادة بهدوء تام وتشغيل كشافات الشبورة المائية وإذا تحولت الشبورة إلى ضبابية يجب التوقف على جانب الطريق حتى تتحسن الرؤية الأفقية".

كما أكدت أيضًا في تصريحات تلفزيونية سابقة أنه يجب على طلاب المدارس أثناء خروجهم لأداء الامتحانات في فترة الصباح الباكر، توخي الحذر نظرًا لانخفاض درجات الحرارة في التوقيت بشكل ملحوظ.
 

وقالت: “هنخلي بالنا من فروق قيم درجات الحرارة اللي هتكون موجودة بين فترة النهار والليل، وعدم الانخداع بأشعة الشمس والدفء فترة النهار وعدم تخفيف الملابس واستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة”.
 

الأرصاد الجوية الأرصاد الشبورة المائية

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