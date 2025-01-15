عاطل يفرض إتاوات على سائقي السيارات في موقف بـ 15 مايو.. والأمن يتحرك

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل لفرضه الإتاوات على قائدي السيارات داخل أحد مواقف السيارات في مدينة 15 مايو.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة 15 مايو تضمن ورود معلومات افادت بقيام شاب بفرض إتاوات على سائقي أحد المواقف بدائرة القسم، وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.

توصلت الجهود والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى صحة المعلومات، وتبين أن المتهم عاطل في العقد الرابع من العمر، يقوم بفرض إتاوات على سائقي السيارات في أحد مواقف السيارات بدائرة قسم 15 مايو.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.