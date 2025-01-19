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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات 2025 أوتوماتيك متوافرة بالسوق المصري.. الأسعار والمواصفات

سيارات 2025 أوتوماتيك متوافرة بالسوق المصري
سيارات 2025 أوتوماتيك متوافرة بالسوق المصري
إبراهيم القادري
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سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتواجدت تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بها الكثير من التكنولوجيات التي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، نيسان صنى ، وشيرى اريزو 5 ، وهيونداي إلنترا سى ان 7، وميتسوبيشي اتراج ، وهيونداي اكسنت RB  .

- نيسان صنى موديل 2025

نيسان صنى موديل 2025

تحصل سيارة نيسان صنى موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وبها قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 795 ألف جنيه .

- شيرى اريزو 5 موديل 2025

 شيرى اريزو 5 موديل 2025

تتسارع سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وبها قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 715 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

- هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

قوة سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تصل إلي 126 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 930 ألف جنيه .

- ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

عزم دوران سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2025 يصل إلي 100 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 76 حصان، وبها محرك سعة 1200 سي سي .

تباع سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 790 ألف جنيه .

- هيونداي اكسنت RB موديل 2025

ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

سرعة سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 القصوي تصل إلي 185 كم/ساعة، وبها قوة 125 حصان، ومحرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية، وتحتاج إلي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وعزم دوران 156 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع بسعر 795 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع بسعر 825 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع بسعر 870 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع بسعر 890 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع بسعر 925 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 هيونداي اكسنت RB ميتسوبيشي اتراج هيونداي إلنترا سى ان 7 إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2025 سوق السيارات المصري نيسان صنى

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