وزير التعليم : الطالب في نظام البكالوريا المصرية سيحدد مصيره بنفسه

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال جلسة الحوار المجتمعي المنعقدة الآن بحضور رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية و كبار الإعلاميين لمناقشة مشروع نظام البكالوريا المصرية ، أن الدولة تولي أولوية كبيرة للإستثمار في التعليم

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام البكالوريا المصرية هو مشروع لتعديل نظام الثانوية العامة ليتواكب مع تغيرات العصر

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام البكالوريا المصرية متوافق مع الأنظمة الدولية مع مراعاة طبيعة ثقافتنا

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،على أن الطالب في نظام البكالوريا المصرية سوف يحدد مصيره بنفسه وبإجتهاده لتحقيق حلمه

وأخيرا قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : في نظام البكالوريا المصرية ، نحن نبحث عن بناء إنسان متكامل يحترم جميع الأديان ويحترم الآخرين



وكان قد بدأ منذ قليل اجتماع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع رؤساء مجالس إدارات و ورؤساء تحرير الصف والمواقع الإخبارية وعدد من كبار الإعلاميين ، وذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي الذي تعقده وزارة التربية والتعليم ، لمناقشة تفاصيل نظام البكالوريا المصرية .

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، مشيرًا إلى دور الإعلام كشريك استراتيجي في توضيح القضايا للرأي العام وتقديم معلومات دقيقة وموضوعية، ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة تحرص على مشاركة جميع الأطراف في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبل التعليم في مصر، وتعزيز الشفافية وتوضيح كافة الجهود والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير العملية التعليمية.

نظام البكالوريا المصرية

جدير بالذكر أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يتكون من 7 مواد على عامين دراسيين

ويتيح نظام البكالوريا المصرية للطالب حق دخول الامتحان في المادة مرتين في العام الدراسي، كما يعطيه الحق في تحديد وتعديل مساره بما يتوافق مع إمكانياته.