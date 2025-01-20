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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم | اعرف درجاتك

نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم
نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم
ياسمين بدوي
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أعلنت بعض المدارس ظهور نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم ، بعد انتهاء كنترولاتها من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وجمع النتيجة

وأتاحت هذه المدارس إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم إلكترونيا من خلال صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

ووضعت المدارس على صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قوائم تفصيلية تكشف نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم ، وتقدم للطالب كافة المعلومات الخاصة بدرجاته في جميع المواد الاساسية المضافة للمجموع ، وكذلك درجاته في المواد غير الاساسية الغير مضافة للمجموع ، ومجموعه الكلي 

نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس هل تعلنها التعليم على موقعها؟

نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم لا يتم إعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم ، مثل نتيجة الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، لإنها سنة نقل عادية وصفوف النقل تتولى إعلان نتائجها المدارس وليس الوزارة

نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم تظهر للطلاب بالدرجات وليس بالتقديرات أو الالوان بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

 

نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم .. الدرجات الكلية للمواد

 

اللغة العربية والخط العربي من 80 درجة

اللغة الإنجليزية من 60 درجة

الدراسات الاجتماعية من 40 درجة

الرياضيات من 60 درجة

العلوم من 40 درجة

المجموع الكلي للمواد الاساسية 280 درجة

نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم   .. ما هي درجات المواد غير المضافة للمجموع؟

التربية الدينية من 40 درجة

التربية الرياضية من 20 درجة

التربية الفنية من 20 درجة

التربية الموسيقية من 20 درجة

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20 درجة

نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم  .. تفاصيل التقييمات

 نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم  ، توزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية او نشاط تربوي في الصف الأول الاعدادي على النحو التالي :

امتحان الفصل الدراسي الأول : 30%
امتحان الشهر الأول 15%
امتحان الشهر الثاني 15 %
السلوك والمواظبة 10%
كراس الواجب 10%
الاختبارات الأسبوعية 20%

ويتم رد درجة المادة لأصلها في نهاية كل فصل في ضوء النهايات العظمى ، وفق المعادلة التالية:

متوسط درجة الطالب × النهاية العظمى الحالية للمادة ÷ 100 = الدرجة الحاصل عليها الطالب

فعلى سبيل المثال لو الطالب حصل على متوسط اجمالي لدرجة الدراسات الاجتماعية 85 درجة ، تصبح درجته الفعلية 85×40 ÷ 100 = 34 درجة

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