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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احتفالات عيد الغطاس بإيبارشية بنها وقويسنا .. صور

قداس عيد الغطاس
قداس عيد الغطاس
ميرنا رزق
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تحتفل إيبارشية بنها وقويسنا بعيد الغطاس المجيد، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية على مدار ثلاثة أيام، حيث صلى نيافة الأنبا مكسيموس مطران الإيبارشية، عشية العيد وجزءًا من تسبحة نصف الليل بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا ونس في مدينة قويسنا.

عيد الغطاس 

 وأكمل تسبحة نصف الليل في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديسة دميانة بقويسنا، ثم اختتم نيافته الصلوات بصلاة لقان وقداس عيد الغطاس المجيد (عيد الظهور الإلهي) في كنيسة الشهيد مار جرجس بقويسنا، وشارك في الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة وعدد كبير من أفراد الشعب.

وعيد الغطاس هو إحياء لذكرى معمودية السيد المسيح بنهر الأردن على يد القديس "يوحنا المعمدان"، وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى وهو الثالث في الأهمية لدى الأقباط بعد عيدي الميلاد والقيامة.

وجدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية أخدت الاحتفال بعيد الغطاس من الرسل وحددوا موعده ليكون في 11 طوبة بالنسبة للتقويم القبطي المتبع في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يعتبر أحد أقدم الأعياد في الكنيسة حيث بدء الاحتفال بيه في القرن الثاني الميلادي.

الكنيسة الأنبا مكسيموس الغطاس إيبارشية بنها وقويسنا

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