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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار تهمك| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

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نهلة إبراهيم
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قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.
 

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر:

 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4302  جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر 3765 شيوعا جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 إلى  3227 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب  30120 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :
 

سعر الدولار اليوم:

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.42 جنيه للبيع و50.29 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 51.79 جنيه للبيع، 51.65 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني 61.37 جنيه للبيع، و61.16 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي13.44 جنيه للبيع، و13.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم:

سعر الدينار الكويتي 163.88 جنيه للبيع، 162.88 جنيه للشراء.

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و أعلن الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

تحول مفاجئ
 

وأوضح “القياتي” خلال تصريحات تلفزيونية أن الخرائط تشير إلى أن تأثير المرتفع الجوي سيبدأ في التحرك بشكل تدريجي لكي يحل محله امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث متوقع أن يشهد غدًا فرص أمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري.
 

حركة الملاحة البحرية
 

ولفت إلى أن حركة الملاحة البحرية تشهد اليوم اعتدالًا على البحرين الأحمر والمتوسط، ولكن متوقع أن يشهد البحر الأحمر بعض الارتفاعات في الأمواج، تصل لحوالي 2.5 متر، مضيفًا أن درجات الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

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