قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين والمستندات المطلوبة
وزير التعليم العالي: نهدف لإنشاء كلية ومستشفى جامعي في كل محافظة لتعزيز الخدمات الطبية
قرار جمهوري عاجل من الرئيس السيسي بمناسبة 25 يناير
وزير الصناعة: تخصيص 43 مصنعًا جاهزًا بالكامل في المرحلة الثالثة لمدينة الجلود بالروبيكي
الرئيس السيسى يصدر قرارا بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير
فقد 48٪ من كوادره.. الدفاع المدني بغزة يطالب بدعم لوجيستي وبشري
مسابقة لتعيين 1098 موظفًا بالسكة الحديد.. الشروط والأوراق المطلوبة
بدء اجتماع وزير التعليم بمسئولي نقابة المعلمين لمناقشة نظام البكالوريا المصرية
الدردير ينعي المعلق الأسطوري ميمي الشربيني
وظائف قيادية بوزارة الزراعة.. المواعيد والشروط
الدفاع المدني بغزة يكشف عن توقعاته بشأن عدد جثامين الشهداء تحت الأنقاض
منخفض جوي يضرب المحافظات في هذا الموعد .. تحذير عاجل من الأرصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظ المنيا يبحث مع رئيس الطائفة الإنجيلية سبل تعزيز التعاون المشترك

القس أندريه زكي ومحافظ المنيا
القس أندريه زكي ومحافظ المنيا
ميرنا رزق
×

استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق له، في زيارة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون ومناقشة آليات دعم المشروعات التنموية .

أهمية تعزيز الشراكة 

أكد اللواء كدواني أن المنيا تحظى بدعم كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيدًا بالمبادرات الرئاسية التي تسهم في تسريع عجلة التنمية في مختلف القطاعات ، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، كما أثنى المحافظ على الدور البارز الذي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية في خدمة المجتمع من خلال تفعيل مبادرات مثل “بداية جديدة” و”ازرع”، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز قيم المواطنة.

وأضاف المحافظ أن المشروعات التي تنفذها الهيئة تسهم بشكل كبير في بناء الوعي المجتمعي وتنمية العلاقات بين فئات المجتمع المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المشتركة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن شكره وتقديره للمحافظ على جهوده الملموسة منذ توليه قيادة المحافظة، مشيرًا إلى أثره الإيجابي في دعم روح التعاون والعمل التنموى المشترك . وقال القس أندريه: “زيارتنا اليوم تأتي تقديرًا للدور الفاعل للواء عماد كدوانى في جميع قطاعات العمل والانجاز بمحافظة المنيا، وتعبيرا عن دعمنا الكامل لما تبذلونه من مجهودات تنموية تتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الوحدة الوطنية وبناء الوعي المجتمعي”.

تحسين نوعية الحياة

كما استعرض الدكتور أندريه والوفد المرافق أنشطة الهيئة في المحافظة والتى تضمنت، برنامج "الزراعة والثروة المحصولية" ويهدف إلى تحسين نوعية الحياة المعيشية لصغار المزارعين والمربيين والصيادين ، وهو ما ساهم فى تمكين 20000 مزارع، ومبادرة "ازرع" الساعية إلى زيادة انتاجية 500 ألف من صغار المزارعين فى انتاج المحاصيل الزراعية لتحقيق  الأمن العذائى، الى جانب برنامج "الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية" تستهدف 15ألف أسرة، وبرنامج "التنمية الاقتصادية" والذى ساهم فى تمكين 1500 شاب وفتاة وتطوير مهاراتهم، وكذلك برنامج "تأهيل الأشخاص ذوى الاعاقة" بهدف تمكينهم بفاعلية داخل المجتمع وساهم فى تمكين ودمج 3650 من الأشخاص ذوى الاعاقة وأسرهم، وغيرها من المبادرات التى تم تنفيذها داخل المحافظة، كما شملت مشروعات الهيئة تنفيذ برامج تدريبة تهدف لبناء القدرات فى مجال بناء الانسان، كما نفذت الهيئة 34.890 مشروعا صغيرا باجمالى مليار و70 ألف جنية،  وتم عمل ملتقى للتوظيف بمشاركة 1200 فرصة عمل بمشاركة 30 شركة، وتم انشاء وحدة اقتصادية فى ابيوها لتدريب السيدات على تصنيع الملابس، كما وجه الدكتور أندريه ذكي، الدعوة للمحافظ للمشاركة فى الإحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس الهيئة الانجيلية للعمل التنموى.

رافق الدكتور القس أندريه زكي خلال الزيارة وفد من قيادات الهيئة الإنجيلية، ضم كلًا من سميرة لوقا، رئيس قطاع أول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، سوزان صدقي، مدير المواقع التنموية بالوجه القبلي، هبة يسري، مدير برامج منتدى حوار الثقافات، ماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية، الشيخ ناصر صادق، مدير مكتب الهيئة بالمنيا يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة .

رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية اللواء عماد كدواني القس أندريه زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر غير سار لأصحاب هذه الهواتف.. جهازك لا يدعم مكالمات الواي فاي في مصر

خبر غير سار لأصحاب هذه الهواتف.. جهازك لا يدعم مكالمات الواي فاي في مصر

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

بعد قرار المالية رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

شاومينج

تداول امتحانات الشهادة الإعدادية على جروبات شاومينج بتليجرام

هل نصلي الفجر بعد الأذان

هل نصلي الفجر بعد الأذان مباشرة أم يجب انتظار 20 دقيقة؟.. انتبه

نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم | اعرف درجاتك

سرقة الكهرباء

وصفها الوزير بالصادمة .. 4 حيل كشفتها الكهرباء للسرقة من العداد مسبوق الدفع

الدعاء

لو كنت قليل الحيلة.. ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

امتحانات الشهادة الإعدادية

معنى حسام ووئام.. أسئلة حيرت الطلاب بامتحانات الإعدادية اليوم

ترشيحاتنا

خدمات تهمك

أخبار تهمك| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

أرشيفية

عاشور: إعادة الإعمار في قطاع غزة.. خطوة هامة نحو السلام والاستقرار

ترامب

تغير أجواء التنصيب الأمريكي بسبب سوء الأحوال الجوية

بالصور

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد المناطق الصناعية والميناء الجاف ويتابع مشروعات التطوير

رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان

زي الهنود.. وصفات تكثيف الشعر وتقويته

تكثيف شعر
تكثيف شعر
تكثيف شعر

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي
رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي
رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي

أفضل طريقة لعمل الإندومي

الاندومي
الاندومي
الاندومي

فيديو

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى

زواج نسرين طافش

نسرين طافش تفاجئ جمهورها: اتجوزت ورجعت من شهر العسل على طول

ابتسام تسكت

تهاجم الرجال.. ابتسام تسكت تطرح أغنية جديدة "شهريار".. فيديو

واقعة مدرسة التجمع

أيتن عامر عن واقعة مدرسة التجمع: إحنا ليه وصلنا للدرجة دي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أيقونة الإنسانية .. سير مجدي يعقوب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: العشم وتحديات الحفاظ على الخصوصية في العلاقات

المزيد