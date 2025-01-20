عشان لما تكبر.. أطعمة تحميك من الخرف وأخرى تسببها

يعد الخرف من أشهر الأمراض التى تصيب الإنسان مع التقدم في العمر ولكن كيف نقلل احتمالات الإصابة به.

نعرض لكم أهم الأطعمة التى تسبب الخرف والأخرى التى تمنع الإصابة بالمرض وذلك وفقا لما موقع uhhospitals.

1. الفواكه والخضروات الملونة

توصلت الدراسات إلى أن الأطعمة التي تحتوي على مستويات أعلى من الكاروتينات - الصبغات التي تعطي الفواكه والخضروات لونها البرتقالي والأحمر - ترتبط بصحة الدماغ الأفضل وانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

تشمل الأطعمة الغنية بالكاروتينات الجزر والقرع والبطاطا الحلوة والفلفل الحلو والطماطم والبابايا والمشمش والخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب.

2. التوت

التوت مصدر رائع لمضادات الأكسدة والفلافونويد، وكلاهما معروف بقدرتهما على منع تلف الخلايا ووقف تطور تلف الدماغ الناتج عن الجذور الحرة.

تحتوي الأطعمة مثل التوت الأزرق والتوت الأسود والتوت الأحمر على هذه القيمة الغذائية - بالإضافة إلى أنها تتمتع بفائدة إضافية تتمثل في انخفاض نسبة السكر فيها بشكل طبيعي مقارنة بالعديد من الفواكه الأخرى.

3. السمك

المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون، هي مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي ترتبط بصحة الدماغ الجيدة وتقليل خطر التدهور المعرفي.

حمض الدوكوساهيكسانويك الدهني أوميجا 3 مفيد بشكل خاص في هذا الصدد، ولكن أجسامنا لا تستطيع إنتاجه بمفردها لذلك علينا الاعتماد على النظام الغذائي. يقول الخبراء أن تناول حصتين إلى ثلاث حصص من الأسماك أسبوعيًا يكفي لتزويد دماغك بجميع فوائد هذا المغذي.

4. المكسرات والبذور والبقوليات

تحتوي المكسرات والبذور والبقوليات على مضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، فضلاً عن العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين هـ وفيتامينات ب والكولين والمغنيسيوم والزنك وقد ثبت أن كل هذه العناصر تعمل على تعزيز صحة الدماغ والحد من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

تعد الأطعمة مثل الجوز واللوز والفول السوداني وفول الصويا والعدس وبذور الكتان وبذور اليقطين خيارات جيدة لإضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت تتطلع إلى تحقيق هذه الفوائد.

5. الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة غنية بالألياف وفيتامينات ب وغيرها من العناصر الغذائية ويمكنها أن تقلل الالتهاب في الدماغ، وتدعم الذاكرة وتمنع الخرف.

الحبوب الكاملة مثل الكينوا والشعير والأرز البني والشوفان خيارات رائعة ويمكن أن تكون بدائل صحية للحبوب الأكثر معالجة، مثل الدقيق الأبيض.

الأطعمة التي يجب تجنبها

يجب الحد من الأطعمة المعروفة بأنها تساهم في الالتهاب إذا كنت تسعى إلى منع التدهور المعرفي والخرف وتشمل بعض الأسباب الرئيسية ما يلي:

اللحوم الحمراء

الحلويات والمشروبات السكرية

الحبوب المكررة

الأطعمة المصنعة والمقلية والسريعة

الكحول

لا يتعين عليك إزالة هذه الأطعمة تمامًا من نظامك الغذائي للحفاظ على صحة الدماغ؛ بل يجب استهلاكها بكميات محدودة واستبدالها أو دمجها مع بدائل أكثر صحة عندما يكون ذلك ممكنًا.

