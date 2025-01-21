كلام كولر إني المهاجم رقم 3 كان صعب عليا.. تصريحات كهربا مع إبراهيم فايق

قام محمود كهربا لاعب الأهلي السابق ،بالتعبير عن استيائه من كولر المدرب الفني للفريق بسبب توتر علاقته به بعد قدوم موديست .

وهذه بعض تصريحات كهربا لـ الكورة مع فايق:



_كنت ماشي كويس مع الأهلي حتى قدوم موديست للفريق بقرار من كولر



_أنا عاطفي والتعامل النفسي مهم جدا وبيفرق معايا

_ساعدت موديست كثيرا لكن كنت شايف نفسي إني أحسن لأني كنت بتمرن كويس

_أنا لاعب ماتشات والبدني بتاعي بيزيد أكثر من التدريبات



_نفسيا لو أنا مش أفضل حاجة ممكن اتعرض للإصابة

_اتكلمت مع كولر كثير عن المشاركة لكن كلامه معايا مأقنعنيش



_علاقتي كانت جيدة مع كولر لكنها تغيرت تماما بعد قدوم موديست



_وسام أبو علي قريب مني جدا وساعدته في بدايته مع الأهلي

كان نفسي ألعب ولو ربع ساعة واحنا كسبانين لكن كولر مش شايفني



_كنت بقول لكولر اتعامل معايا نفسيا أفضل وعلاقتي معه توترت مؤخرا



_كلام كولر إني المهاجم رقم 3 كان صعب عليا.. مفيش حد يقول كدا



_كولر قالي إنك هتبقى رقم 3 بيني وبينه قبل فرح شقيقتي

زعلت من كولر إنه قال إني رقم 3 أمام الرأي العام



_لو تكرر موقف فرح شقيقتي مرة أخرى سأكرر نفس الموقف الذي قمت به



_أبويا وأمي وأختي وأخي دول بس اللي ممكن اعمل أي حاجة علشانهم



_اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد



_ابتعادي عن المشاركة في الفترة الأخيرة كان تقصير مني



_كنت عايز بس أكون في الصورة حتى لو وسام بيشارك ومتألق

الأهلي بيتي والرحيل عنه صعب بالنسبة لي



_هتعب نفسيا وهحتاج وقت علشان استوعب رحيلي عن الأهلي

محدش يعرف إني مشيت ليه من الأهلي غير اللي عارف اللي فيها