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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كلام كولر إني المهاجم رقم 3 كان صعب عليا.. تصريحات كهربا مع إبراهيم فايق

كهربا
كهربا
يارا أمين
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قام محمود كهربا لاعب الأهلي السابق ،بالتعبير عن استيائه من كولر المدرب الفني للفريق بسبب توتر علاقته به بعد قدوم موديست .

وهذه بعض تصريحات كهربا لـ الكورة مع فايق: 


_كنت ماشي كويس مع الأهلي حتى قدوم موديست للفريق بقرار من كولر


_أنا عاطفي والتعامل النفسي مهم جدا وبيفرق معايا

_ساعدت موديست كثيرا لكن كنت شايف نفسي إني أحسن لأني كنت بتمرن كويس

_أنا لاعب ماتشات والبدني بتاعي بيزيد أكثر من التدريبات


_نفسيا لو أنا مش أفضل حاجة ممكن اتعرض للإصابة

_اتكلمت مع كولر كثير عن المشاركة لكن كلامه معايا مأقنعنيش


_علاقتي كانت جيدة مع كولر لكنها تغيرت تماما بعد قدوم موديست


_وسام أبو علي قريب مني جدا وساعدته في بدايته مع الأهلي
كان نفسي ألعب ولو ربع ساعة واحنا كسبانين لكن كولر مش شايفني


_كنت بقول لكولر اتعامل معايا نفسيا أفضل وعلاقتي معه توترت مؤخرا


_كلام كولر إني المهاجم رقم 3 كان صعب عليا.. مفيش حد يقول كدا


_كولر قالي إنك هتبقى رقم 3 بيني وبينه قبل فرح شقيقتي
زعلت من كولر إنه قال إني رقم 3 أمام الرأي العام


_لو تكرر موقف فرح شقيقتي مرة أخرى سأكرر نفس الموقف الذي قمت به


_أبويا وأمي وأختي وأخي دول بس اللي ممكن اعمل أي حاجة علشانهم


_اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد


_ابتعادي عن المشاركة في الفترة الأخيرة كان تقصير مني


_كنت عايز بس أكون في الصورة حتى لو وسام بيشارك ومتألق
الأهلي بيتي والرحيل عنه صعب بالنسبة لي


_هتعب نفسيا وهحتاج وقت علشان استوعب رحيلي عن الأهلي

محدش يعرف إني مشيت ليه من الأهلي غير اللي عارف اللي فيها

محمود كهربا موديست كولر فايق وسام أبو علي الأهلي

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