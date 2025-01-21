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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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شبورة مائية كثيفة وصلت لحد الضباب.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الطقس |فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم على مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أن طقس اليوم في ظل سطوع أشعة الشمس سيكون شتويا معتدل أو مائل للدفء على المحافظات الشمالية.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي، وعبيدة أمير خلال برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن أجواء اليوم مشمسة ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 4 درجات تقريبا حيث تسجل العظمى على القاهرة خلال فترات النهار 23 درجة.

وتابعت منار غانم، أن اليوم شهد تكون شبورة مائية كثيفة وصلت لحد الضباب وهي ظاهرة جوية سائدة على مدار الأسبوع، مشيرة إلى أن الرؤية الأفقية انخفضت إلى 500 متر في مناطق بغرب البلاد وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

وأضافت أنه سيبدأ خلال ساعات الليل تأثير منخفض جوي يبدأ على محافظة مطروح ينتج عنه أمطار رعدية وتنتقل فرص سقوط الأمطار إلى الإسكندرية والبحيرة وباقي محافظات الوجه البحري، موضحة أن هناك فرص لسقوط الأمطار على القاهرة مساء اليوم تكون متوسطة وتستمر حتى الصباح.

وتوقعت منار غانم، سقوط أمطار على محافظات مصر الشمالية حتى شمال الصعيد ستشهد فرص سقوط أمطار ولكن تختلف الشدة من منطقة لأخرى أو من وقت لآخر.

حالة الطقس اليوم للأرصاد الجوية منار غانم

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