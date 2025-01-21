إعلام إسرائيلي: عملية جنين انطلقت بقرار سياسي بعد اجتماع الكابينت

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن انطلاق عملية جنين بقرار من المستوى السياسي بعد اجتماع الكابينت الجمعة الماضي.

وتتواصل التوترات في الضفة الغربية المحتلة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته بدأت عملية في جنين وأطلق عليها جيش الاحتلال اسم عملية "السور الحديدي".

وأفادت تقارير صحفية بوصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية باتجاه المدينة التي تقع شمال الضفة، وأعلنت الصحة الفلسطينية عن سقوط قتيل جراء القصف الإسرائيلي على جنين.

وقبل العملية الإسرائيلية، كانت قوات الأمن الفلسطينية تنفذ عملية استمرت أسابيع لإعادة فرض السيطرة على المدينة.